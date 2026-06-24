Bosco dei Talenti, apericena di solidarietà e nuova tensostruttura per le attività di Talenti Autistici

Written by Redazione• 3:28 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Una serata di solidarietà, partecipazione e inclusione nel cuore del Bosco dei Talenti. Sabato 20 giugno l’associazione Talenti Autistici ha organizzato un’apericena solidale per raccogliere fondi a sostegno delle attività rivolte a bambini, ragazzi e famiglie.

L’associazione, attiva dal 2019 nel Parco di San Rossore, a San Piero a Grado, promuove laboratori, campi solari, percorsi di supporto alle famiglie e iniziative di sensibilizzazione dedicate alla cultura dell’inclusione delle persone con diagnosi dello spettro autistico.

La serata, partecipata da moltissime persone, si è svolta in un’atmosfera suggestiva e accogliente, arricchita dallo spettacolo “Hansel e Gretel”, curato da Elena Colombo di Intiminnesti, che ha contribuito a rendere ancora più speciale il contesto naturale del bosco.

Nel corso dell’evento, la presidente Sara Frediani ha ringraziato con emozione aziende, enti e privati cittadini che, con il loro sostegno, permettono all’associazione di portare avanti il sogno di tante famiglie: offrire ai propri figli opportunità concrete di crescita, socializzazione, integrazione e partecipazione a percorsi socio-educativi di qualità.

Il momento più significativo della manifestazione è stato l’inaugurazione della nuova tensostruttura, realizzata grazie al contributo della Fondazione Pisa nell’ambito del bando “Filantropia e Solidarietà”. La struttura consentirà di accogliere i ragazzi e le ragazze anche durante i mesi invernali, garantendo continuità alle attività e mettendo a disposizione uno spazio coperto, funzionale e accogliente.

Al taglio del nastro era presente Michele Mariani, vicepresidente della Fondazione Pisa, che ha sottolineato il valore dell’intervento.

«La realizzazione della tensostruttura nel Bosco dei Talenti di San Piero a Grado rappresenta un traguardo importante per le attività dell’associazione Talenti Autistici – ha dichiarato Mariani – poiché assicura la possibilità di dare continuità ai progetti in cui sono coinvolti i ragazzi e le ragazze, potendo utilizzare durante i mesi invernali uno spazio al coperto e un ambiente bello e accogliente».

«L’associazione Talenti Autistici – ha aggiunto – esprime in modo autentico i bisogni e le necessità delle persone affette da autismo e dei loro caregiver. Fondazione Pisa ha dato il proprio sostegno al progetto riconoscendone l’importanza e l’impatto positivo per tutti coloro che partecipano alle attività del Bosco».

L’apericena si è così trasformata in un importante momento di condivisione e solidarietà, confermando il forte legame tra l’associazione, il territorio e una comunità sempre più attenta ai temi dell’inclusione e del sostegno alle famiglie.

Last modified: Giugno 24, 2026