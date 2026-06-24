Bus. Linea 20, nuovi orari da lunedì 29 giugno

PISA – A partire da lunedì 29 giugno per la linea notturna 20 la partenza da Sesta Porta dell’ultima corsa per Tirrenia sarà posticipata alle 23:35.
La stessa corsa sarà poi prolungata fino a Calambrone da dove, dopo aver effettuato la consueta inversione di marcia in darsena, alle 00:20 partirà la corsa di ritorno verso Pisa, via La Vettola.
L’orario di transito da Tirrenia della corsa di ritorno è previsto per le 00:27, orario al quale, solo nei giorni di venerdì e sabato, si aggiunge una corsa ulteriore da Tirrenia verso Pisa, che non transita da La Vettola.
Per ogni ulteriore informazione at – autolinee toscane invita le/i clienti a consultare il sito at-bus.it o la app at bus (at-bus.it/app ), oppure a chiamare il numero verde 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24).Last modified: Giugno 24, 2026