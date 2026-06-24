I primi appuntamenti del Pisa Sporting Club nel ritiro di Morgex

Written by Redazione• 4:46 pm• Pisa SC

PISA – Dal 15 al 27 luglio 2026, tredici giorni di passione nerazzurra alle pendici del Monte Bianco.

Anche quest’anno il Pisa Sporting Club si trasferirà in Valle d’Aosta per la fase di preparazione precampionato; la squadra nerazzurra si dividerà tra il Relais Mont Blanc Hotel & Spa di La Salle e il Centro Sportivo Valdigne Mont Blanc, teatro degli allenamenti e dei test match.

Le principali attività dedicate ai tifosi che decideranno di seguire la squadra si concentreranno nei due weekend di permanenza in Valdigne: 17-19 luglio e 24-26 luglio. In quei giorni sarà peraltro attiva, al Centro Sportivo Valdigne Mont Blanc, la FanZone Nerazzurra con giochi, divertimenti e ovviamente anche con il Pop-Up Store ufficiale.

Questo il calendario degli appuntamenti da non perdere:

Sabato 18 luglio. Piazza Principe Tommaso (ore 21.00, Morgex)

Una mini-delegazione del Pisa Sporting Club porterà il saluto del Club alle istituzioni locali e ai tifosi nerazzurri presenti in Valdigne; non mancheranno ospiti e sorprese

Domenica 19 luglio. Centro Sportivo del Valdigne Mont Blanc

Gara Amichevole Pisa-Pavia (ore 18.00)

Venerdì 24 luglio. Da definire (ore 21.30)

Tradizionale incontro di tutto il gruppo nerazzurro con i tifosi e con le principali realtà del territorio. Il primo vero momento di condivisione durante il quale sarà possibile vedere da vicino i protagonisti della nuova stagione. Tutta da scoprire la location esclusiva e gli ospiti a sorpresa dell’evento clou della Preseason in Valdigne.

Sabato 25 luglio. Centro Sportivo del Valdigne Mont Blanc

Gara Amichevole Pisa-Juventus NG (ore 18.00)

Domenica 26 luglio. Centro Sportivo del Valdigne Mont Blanc

Gara Amichevole Pisa-Pro Vercelli (ore 18.00)

La società nerazzurra ricorda che tutti gli allenamenti della squadra saranno effettuati a porte aperte; il programma definitivo delle sedute sarà comunicato nei prossimi giorni.

Last modified: Giugno 24, 2026