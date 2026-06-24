Giugno Pisano, il Gioco del Ponte si promuove anche all’aeroporto Galilei

Written by Redazione• 3:29 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Entra nel vivo il conto alla rovescia verso il Gioco del Ponte, in programma sabato 27 giugno con la tradizionale Mostra delle Parti, il corteo storico e la sfida sul Ponte di Mezzo tra Tramontana e Mezzogiorno.

Nell’ambito delle iniziative di promozione delle tradizioni storiche cittadine, realizzate grazie alla collaborazione tra Comune di Pisa e Toscana Aeroporti, l’Aeroporto internazionale “G. Galilei” ospita una campagna informativa dedicata agli appuntamenti del Giugno Pisano.

L’allestimento, collocato all’esterno dell’area arrivi, comprende pannelli illustrativi e schermi con video dedicati ai principali eventi della tradizione pisana. Attraverso immagini, testi e contenuti multimediali vengono raccontate la storia e le caratteristiche della Luminara di San Ranieri, del Palio di San Ranieri e del Gioco del Ponte, la sfida che ogni anno, nell’ultimo sabato di giugno, vede confrontarsi sul Ponte di Mezzo le Parti di Tramontana e Mezzogiorno.

Parallelamente prosegue anche in città la campagna promozionale del Giugno Pisano, con le grafiche dell’edizione 2026 e gli allestimenti nelle piazze cittadine. Le installazioni comprendono box informativi con approfondimenti sugli appuntamenti della tradizione ed elementi grafici sferici che richiamano i momenti principali del calendario.

«Prosegue la campagna di promozione del Giugno Pisano – spiega l’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini – grazie anche alla collaborazione con Toscana Aeroporti, avviata negli anni scorsi e rinnovata anche per questa edizione. Accanto agli approfondimenti culturali, al lavoro nelle scuole, alla cura dell’organizzazione degli eventi e all’attività di recupero e valorizzazione dei costumi storici, abbiamo scelto di investire sempre di più anche nella promozione degli appuntamenti che animano il mese di giugno».

«L’aeroporto di Pisa – prosegue Bedini – è il luogo ideale per far conoscere le nostre tradizioni non solo ai cittadini e ai visitatori toscani, ma anche a chi arriva dall’Italia e dall’estero. Quest’anno abbiamo realizzato un allestimento particolarmente coinvolgente, con pannelli e schermi che permettono di vedere da vicino i momenti più significativi della Luminara, del Palio di San Ranieri e del Gioco del Ponte, in continuità con il nuovo percorso della Mostra permanente delle tradizioni a Palazzo Gambacorti. È un modo per consentire a turisti e visitatori di entrare subito in contatto con una parte importante dell’identità della nostra città».

Il Gioco del Ponte chiuderà l’edizione 2026 del Giugno Pisano sabato 27 giugno. «Le direttrici che abbiamo seguito in questi anni – aggiunge Bedini – sono state soprattutto due: il coinvolgimento delle nuove generazioni nelle scuole e la promozione. Solo facendo crescere questi appuntamenti possiamo garantirne il futuro. Le tradizioni storiche sono un elemento fondamentale dell’identità cittadina, ma possono diventare anche un importante volano per il turismo e per l’economia del territorio».

«L’Amministrazione continua a investire nel recupero dei costumi, delle attrezzature e del patrimonio legato al Giugno Pisano – conclude l’assessore –. L’elevato numero di richieste registrato quest’anno per i biglietti delle tribune del Gioco del Ponte è un segnale incoraggiante e conferma che il lavoro svolto sta dando risultati. In questo percorso la collaborazione con Toscana Aeroporti è fondamentale, perché consente di presentare le nostre tradizioni a un pubblico ampio e internazionale, rafforzando la conoscenza e l’attrattività del Giugno Pisano».

Last modified: Giugno 24, 2026