Comune di Pisa: approvato il bilancio e gli atti previsti con largo anticipo grazie all’unità della maggioranza

Written by Antonio Tognoli• 3:01 pm• Attualità, Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dei Consiglieri di maggioranza.

“I Consiglieri di maggioranza esprimono grande soddisfazione per la conclusione dei lavori legati all’approvazione del bilancio e degli atti previsti per la fine dell’anno“.

“Un traguardo che non solo conferma l’efficienza e la compattezza della maggioranza, ma che è stato raggiunto in tempi molto più brevi rispetto a quanto inizialmente pianificato”. “Una squadra – continuano i Consiglieri – che ha dimostrato grande dedizione e impegno, con Consigli comunali che hanno superato le 14 ore di lavoro al giorno, per portare a termine un obiettivo cruciale per la città. Grazie allo spirito di collaborazione e all’unità del gruppo, sono stati approvati provvedimenti fondamentali come il bilancio e il Documento Unico di Programmazione (DUP). La minoranza ha cercato di ostacolare le proposte presentando oltre 700 emendamenti e numerosi ordini del giorno, ma ha solo messo in evidenza la propria debolezza, con frequenti assenze durante i dibattiti. Un riconoscimento va anche agli assessori, che hanno lavorato fianco a fianco con i consiglieri, fornendo supporto continuo e partecipazione attiva in tutte le fasi dei lavori. Un ringraziamento speciale va all’Ufficio di Presidenza e al Presidente del Consiglio, che hanno gestito con professionalità e impegno questi giorni intensi di lavoro, assicurando il buon andamento delle attività. Inoltre, i dipendenti comunali hanno dato un contributo fondamentale in ogni fase del processo di approvazione delle delibere, dimostrando ancora una volta l’eccellenza dell’apparato amministrativo del Comune di Pisa, nonostante le difficoltà causate dall’ostruzionismo della minoranza. Un ringraziamento particolare va anche al Sindaco Michele Conti, che ha dimostrato grande spirito di unione, guidando la maggioranza con equilibrio e determinazione, sempre attento all’interesse della città e dei cittadini pisani. “Concludiamo – affermano i Consiglieri di maggioranza – evidenziando la grande unità, lo spirito di sacrificio e la determinazione della nostra squadra, che ha approvato atti fondamentali per il bene della città. Questo risultato testimonia la nostra volontà di costruire un futuro solido e responsabile per Pisa”.

Infine, augurano a tutti, amministratori e cittadini, di trascorrere delle serene e felici vacanze natalizie.

Last modified: Dicembre 20, 2024