Lenergy Pisa Bs: sono quattro i giocatori convocati all’Europeo

PISA – Al via l’Euro Beach Soccer League Superfinal 2025, la fase finale dell’Europeo in programma a Viareggio dal 9 al 14 settembre.

Convocati quattro giocatori campioni d’Italia con il Lenergy Pisa BS nella recente stagione: Leandro Casapieri, Luca Remedi e Tommaso Fazzini difenderanno i colori della nazionale italiana, che disputerà la competizione in casa, mentre David Ardil giocherà in forza alla Spagna.

L’Italia è stata inserita nel gruppo A insieme a Bielorussia, Portogallo e Francia, invece la Spagna si contenderà un posto in semifinale nel gruppo B con Svizzera, Ucraina e Danimarca.

Questo il programma gare dell’Italia:

Francia – Italia 9/9 ore 18:00 (diretta RaiPlay Sport 1), Italia – Portogallo 10/9 ore 18:00 (diretta Rai Sport), Italia – Bielorussia 12/9 ore 18:00 (diretta Rai Sport).

Questo il programma gare della Spagna:

Danimarca – Spagna 9/9 ore 15:30, Spagna – Ucraina 11/9 ore 16:45, Spagna – Svizzera 12/9 ore 15:30. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming su Beach Soccer TV.

