Divieto vendita TPO. ConfBeauty: "Necessario rendere l'estetica sicura, responsabile e consapevole"

PISAQuesto provvedimento va nella direzione che Confcommercio e ConfBeauty sostengono da sempre: contrastare l’abusivismo e promuovere la cultura della legalità. È fondamentale sensibilizzare i cittadini a rivolgersi esclusivamente a centri estetici regolari, che operano nel rispetto delle norme e garantiscono sicurezza e qualità. Per noi è un segnale positivo e un’opportunità concreta per valorizzare le imprese che hanno scelto di mettersi in regola e investire nella professionalità”.

Con queste parole, la presidente del gruppo ConfBeauty Confcommercio PisaMaria Caterina Matta, commenta l’entrata in vigore della nuova normativa che dispone il divieto di utilizzo, produzione, distribuzione e vendita di prodotti cosmetici contenenti TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide), una sostanza fotoiniziatrice largamente impiegata nei trattamenti di ricostruzione unghie.

Il TPO è stato classificato come sostanza CMR di categoria 1B, ovvero cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione.

“Il divieto – spiega Matta – coinvolge in modo diretto gel e smalti semipermanenti comunemente utilizzati nei trattamenti professionali di ricostruzione unghie, che contengono TPO come elemento essenziale nel processo di indurimento tramite lampada UV o LED. Solo i centri autorizzati possono garantire standard elevati di sicurezza e professionalità, riducendo i rischi per la salute e offrendo un servizio realmente affidabile”.

Questo provvedimento può rappresentare un passaggio decisivo verso un’estetica più consapevole, responsabile e attenta alla salute delle persone” conclude Matta.

Il Direttore Generale Confcommercio Provincia di PisaFederico Pieragnoli, afferma: “La salute dei cittadini e la sicurezza degli operatori sono una priorità assoluta. Il divieto del TPO nei prodotti cosmetici rafforza un principio che, come Confcommercio, promuoviamo da sempre: solo il rispetto delle regole può garantire qualità e tutela per tutti. È essenziale che le imprese del settore estetico operino nella piena legalità, perché è proprio all’interno delle strutture regolari che si applicano i protocolli corretti, si utilizzano prodotti sicuri e si protegge il consumatore”.

