Davide Vaira: “L’operazione più complessa è stata quella legata a Aebischer”

Sull’operazione fallita riguardo a Troilo il direttore afferma: “Non tutto il male viene per nuocere dato che abbiamo preso Albiol e Giovanni Bonfanti”

PISA – Presso la rinnovata sala stampa “Passaponti” della Cetilar Arena si è svolto nella mattinata di martedì 9 settembre il Media Day come ha spiegato il direttore sportivo del Pisa Davide Vaira che ha fatto il punto sulle operazioni di mercato in entrata ed in uscita.

di Giovanni Manenti

QUARANTASETTE OPERAZIONI. “Abbiamo deciso di organizzare questa presentazione per consentire ai tifosi di conoscere i nuovi giocatori, una iniziativa che consente anche di ringraziare la società per averci consentito di portare a termine 47 operazioni fra acquisti e cessioni, oltre ovviamente a tutti coloro che ci hanno aiutato“.



ACQUISTI E CESSIONI. “Le operazioni definitive sono 13 di cui 34 in uscita fra contratti definitivi ed in prestito, credendo di aver inserito giocatori esperti in ogni ruolo (Scuffet, Albiol, Aebischee, Cuadrado e Nzola), cui abbiamo affiancato nuovi prospetti, oltre ad aver confermato il blocco della scorsa stagione che in queste prime due partite hanno dimostrato di essere all’altezza della massima categoria“.

AEBISCHER L’OPERAZIONE PIU’ DIFFICILE. “Tra le trattative non andate a buon fine c’è sicuramente quella riguardante Troilo, ma poi come si dice non tutto il male vien per nuocere, visto che poi abbiamo tesserato Albiol e Giovanni Bonfanti, fra quelle riuscite la più difficile è stata quella di Michel Aebischer per il fatto che si era inserita un’altra società, ma è stata determinante la volontà del giocatore di venire a Pisa, mentre più facili sono state quelle di Cuadrado e Stengs, per quest’ultima importante il rapporto con il Feyenoord“, conclude Vaira.

