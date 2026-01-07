L’Effemeride Pisana del 7 gennaio 2026

Written by Leonardo Miraglia• 5:30 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

Mercoledì 7 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:51 e tramonta alle 16:55, le ore di luce solare sono 9 e 04 minuti

La Luna sarà in fase calante

Oggi è il 317mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Santo del giorno:

San Raimondo di Peñafort, sacerdote

Peñafort (Catalogna), 1175 – Barcellona, 6 gennaio 1275

Protettore dei giuristi

Figlio di signori catalani, nasce a Peñafort nel 1175. Comincia gli studi a Barcellona e li termina a Bologna. Qui conosce il genovese Sinibaldo Fieschi, poi papa Innocenzo IV. Di ritorno a Barcellona, Raimondo è nominato canonico della cattedrale. Ma nel 1222 si apre in città un convento dell’Ordine dei Predicatori, fondato pochi anni prima da san Domenico. E lui lascia il canonicato per farsi domenicano. Nel 1223 aiuta il futuro santo Pietro Nolasco a fondare l’Ordine dei Mercedari per il riscatto degli schiavi. Qualche anno dopo a Roma Gregorio IX gli affida il compito di raccogliere e ordinare tutte le decretali (gli atti emanati dai pontefici in materia dogmatica e disciplinare, rispondendo a quesiti o intervenendo su situazioni specifiche). Raimondo riesce a dare un ordine e una completezza mai raggiunti prima. Nel 1234, il Papa gli offre l’arcivescovado di Tarragona. Ma lui rifiuta. Nel 1238 i suoi confratelli lo vogliono generale dell’Ordine. Ma l’attività intensa che lo vede in tutta Europa lo sfianca. A 70 anni torna infine a una vita di preghiera, studio, formazione dei nuovi predicatori nell’Ordine. Frate Raimondo muore a Barcellona nel 1275.

Oggi è il giorno di:

Festa del Tricolore in Italia

La citazione del giorno:

La pazienza dei popoli è la mangiatoia dei tiranni. (Emilio De Marchi)

E’ accaduto il 7 gennaio nel mondo:

1558 – La Francia prende Calais, ultimo possedimento continentale dell’Inghilterra

1610 – Galileo Galilei osserva per la prima volta i satelliti galileiani di Giove

– 1730 – A Siena, la Balìa promulga il Bando di Violante Beatrice di Baviera, che stabilisce in maniera definitiva i confini fra le Contrade in cui è suddivisa la città toscana

1782 – Apre la prima banca commerciale statunitense (Bank of North America)

1785 – Il francese Jean-Pierre Blanchard e lo statunitense John Jeffries viaggiano da Dover (Inghilterra), a Calais (Francia) in un pallone a gas, diventando i primi ad attraversare il canale della Manica via aria

1797 – Italia: il tricolore italiano viene adottato per la prima volta da uno Stato (la Repubblica Cispadana)

1894 – W.K. Dickson riceve un brevetto per il film

1904 – Viene stabilito il segnale d’allarme CQD, verrà rimpiazzato due anni dopo dall’SOS

1910 – A Vienna ha inizio il match per il Campionato del mondo di scacchi tra Emanuel Lasker (campione) e Carl Schlechter (sfidante)

1924 – George Gershwin completa la Rapsodia in blu

1927 Prima telefonata transatlantica tra New York e Londra Gli Harlem Globetrotters giocano la loro prima partita

1954 – La prima dimostrazione di un sistema di traduzione automatica viene tenuta a New York negli uffici dell’IBM

1978 – Strage di Acca Larenzia: pluriomicidio a sfondo politico

1989 – Akihito diventa imperatore del Giappone

1990 – Per motivi di sicurezza viene chiusa al pubblico la Torre di Pisa

– 1997 – Un team di programmatori dell’Università di Ratisbona (Germania), pubblica Tibia, uno dei primi MMORPG grafici

1999 – Inizia il processo per l’impeachment del presidente statunitense Bill Clinton

2007 – Un pool di scienziati, comprendenti l’italiano Paolo De Coppi, annuncia di aver scoperto cellule staminali nel liquido amniotico

2015 – Attacco terroristico nella sede del giornale satirico Charlie Hebdo a Parigi. I morti sono 12. È l’attentato con un maggior numero di vittime, in Francia, dal 1961, superato solo dagli attentati del 13 novembre 2015

La frase del giorno di Frate Indovino:

Misura tre volte, e taglia una Festa del Tricolore

Nati il 7 gennaio:

BERNADETTE DI LOURDES

Religiosa e mistica francese

α 7 gennaio 1844 ω 16 aprile 1879

NICOLAS CAGE

Attore statunitense

α 7 gennaio 1964

LEWIS HAMILTON

Pilota F1 inglese

α 7 gennaio 1985

JEREMY RENNER

Attore statunitense

α 7 gennaio 1971

Deceduti il 7 gennaio:

FRANZ BECKENBAUER

Ex calciatore tedesco

α 11 settembre 1945 ω 7 gennaio 2024

IMPERATORE HIROHITO

Imperatore del Giappone

α 29 aprile 1901 ω 7 gennaio 1989

JEAN-MARIE LE PEN

Politico francese

α 20 giugno 1928 ω 7 gennaio 2025

NIKOLA TESLA

Fisico e inventore serbo

α 10 luglio 1856 ω 7 gennaio 1943

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L'immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'"accadde il…" sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

