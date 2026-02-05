L’Effemeride Pisana del 5 febbraio 2026

Written by Leonardo Miraglia• 5:46 am• Pisa, Attualità, Cultura

Giovedì 5 febbraio 2026, il Sole sorge alle 7:32 e tramonta alle 17:30, le ore di luce solare sono 9 e 58 minuti

La Luna sarà in fase calante

Oggi è il 344mo giorno del 2026 in Stile Pisano

di Leonardo Miraglia

Santo del giorno:

Sant’Agata, vergine e martire

Catania, 235? – 5 febbraio 251

Protettrice dei pompieri

Patrona di Catania e della Repubblica di San Marino

Nacque nei primi decenni del III secolo a Catania in una ricca e nobile famiglia di fede cristiana. Verso i 15 anni volle consacrarsi a Dio. Il vescovo di Catania accolse la sua richiesta e le impose il velo rosso portato dalle vergini consacrate. Il proconsole di Catania Quinziano, ebbe l’occasione di vederla, se ne invaghì, e in forza dell’editto di persecuzione dell’imperatore Decio, l’accusò di vilipendio della religione di Stato, quindi ordinò che la portassero al Palazzo pretorio. I tentativi di seduzione da parte del proconsole non ebbero alcun risultato. Furioso, l’uomo imbastì un processo contro di lei. Interrogata e torturata Agata resisteva nella sua fede: Quinziano al colmo del furore le fece anche strappare o tagliare i seni con enormi tenaglie. Ma la giovane, dopo una visione, fu guarita. Fu ordinato allora che venisse bruciata, ma un forte terremoto evitò l’esecuzione. Il proconsole fece togliere Agata dalla brace e la fece riportare agonizzante in cella, dove morì qualche ora dopo. Era il 251.

Il significato del nome di oggi:

Agata: buona, virtuosa, dal greco

Oggi è il giorno di:

Giornata internazionale dei The Clash

Giornata mondiale della Nutella

Giornata mondiale del reiki per gli animali

Giornata contro lo spreco alimentare in Italia

Fine dell’occupazione alberoniana (1740) per San Marino

La citazione del giorno:

Volli, e volli sempre, fortissimamente volli! (Vittorio Alfieri)

Le mille lire scritte (cosa si è trovato nel tempo scritto sulle banconote da mille lire):

Il mio capolavoro è di fare 4 bucatini con te

Questa non la sapevo:

Se tutte le copie dei manuali di lancio della prima navetta spaziale fossero impilate una sull’altra raggiungerebbeo quasi il doppio della Sears Tower di Chicago

E’ accaduto il 5 febbraio nel mondo:

251 – Sant’Agata muore martirizzata a Catania per non abiurare la sua fede

1740 – Constatata l’unanimità in favore della Repubblica, papa Clemente XII restituisce ufficialmente l’indipendenza a San Marino (festa di Sant’Agata)

1846 – Il The Oregon Spectator diventa il primo quotidiano sulla costa pacifica degli Stati Uniti

1885 – Le truppe italiane occupano Massaua, in Eritrea

1887 – Al Teatro alla Scala di Milano prima dell’Otello di Giuseppe Verdi

1919 – Charlie Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks e D.W. Griffith lanciano la United Artists

1922 – Roy DeWitt Wallace e la moglie Lila Bell Wallace pubblicano il primo numero del periodico Reader’s Digest

1924 Il segnale orario dell’Osservatorio Reale di Greenwich viene trasmesso per la prima volta Termina la prima olimpiade invernale tenutasi a Chamonix

1936 – Al Teatro Rivoli di New York prima mondiale del film Tempi moderni di Charlie Chaplin

1949 – Negli USA il rapporto Hoffman avanza critiche durissime circa l’utilizzo dei fondi del Piano Marshall da parte dell’Italia. In effetti, parte cospicua delle risorse (circa 15 miliardi di lire in 7 anni) viene stanziata, col celebre “Piano Fanfani”, per la costruzione di case popolari per i lavoratori. L’indirizzo sociale delle risorse non è gradito agli Stati Uniti, che preferirebbero una destinazione tesa all’aumento del potere d’acquisto della popolazione, per favorire l’acquisto dei prodotti industriali americani

1950 – Viene ripresa e poi trasmessa, per la sola zona di Torino, Juventus – Milan 1 – 7. È la prima partita di un campionato di calcio di Serie A della storia della Tv

1953 – Esce nelle sale cinematografiche statunitensi il film Le avventure di Peter Pan, 14º Classico Disney

1956 – Terminano i VII Giochi olimpici invernali tenutisi a Cortina d’Ampezzo

1961 – Il Sunday Telegraph pubblica il suo primo numero

1971 – Il lander della navetta Apollo 14 sbarca sulla Luna

1985 – Il sindaco di Roma Ugo Vetere firma una pace simbolica con il sindaco della città di Cartagine Chedli Klibi, terminando così de iure la Terza Guerra Punica

1997 Il programmatore italiano Nicola Salmoria, mettendo insieme alcuni emulatori di coin-op da lui stesso scritti poco più di un mese prima, rilascia la prima versione (0.1) del MAME

2000 – La Nazionale italiana di rugby a 15 esordisce nel Sei Nazioni

2018 – L’indice Dow Jones chiude in ribasso del 4,6%, segnando così la più grande perdita dalla Crisi finanziaria del 2007-2008

La frase del giorno di Frate Indovino:

Chi si arrampica in fretta cade alla maledetta

Nati il 5 febbraio:

WILLIAM BURROUGHS

Scrittore statunitense

α 5 febbraio 1914 ω 4 agosto 1997

SVEN-GÖRAN ERIKSSON

Allenatore di calcio svedese

α 5 febbraio 1948 ω 26 agosto 2024

FABRIZIO FRIZZI

Conduttore tv italiano

α 5 febbraio 1958 ω 26 marzo 2018

CESARE MALDINI

Ex calciatore ed allenatore italiano

α 5 febbraio 1932 ω 3 aprile 2016

CAROLINA MORACE

Ex calciatrice e allenatrice italiana

α 5 febbraio 1964

NEYMAR

Calciatore brasiliano

α 5 febbraio 1992

CRISTIANO RONALDO

Calciatore portoghese

α 5 febbraio 1985

CARLOS TÉVEZ

Calciatore argentino

α 5 febbraio 1984

Deceduti il 5 febbraio:

KIRK DOUGLAS

Attore statunitense

α 9 dicembre 1916 ω 5 febbraio 2020

MAGNUS

Fumettista italiano

α 31 maggio 1939 ω 5 febbraio 1996

CHRISTOPHER PLUMMER

Attore canadese

α 13 dicembre 1929 ω 5 febbraio 2021

SANT’AGATA

Santa cattolica italiana

α 8 settembre 235 ω 5 febbraio 251

