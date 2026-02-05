Il nuovo tecnico Oscar Hiljemark studia il modulo anti-Verona sotto la pioggia di San Piero a Grado

Written by Antonio Tognoli• 1:07 am• Pisa SC

Tante le possibili soluzioni venerdì sera contro gli scaligeri al “Bentegodi”. Oggi ultimo allenamento a San Piero e partenza per il Veneto per il Pisa Sporting Club

PISA – Il Pisa Sporting Club si sta preparando ad affrontare l’Hellas Verona nella gara che venerdì (ore 20.45) aprirà il programma della 24esima giornata della Serie A EniLive.

di Antonio Tognoli

ALLENAMENTO BAGNATO. La squadra nerazzurra, sotto una pioggia battente, ha effettuato nel pomeriggio di mercoledì 5 febbraio un allenamento tecnico-tattico a San Piero a Grado, agli ordini del nuovo tecnico Oscar Hiljemark, che nella giornata di martedì 3 febbraio è stato ufficializzato dalla società nerazzurra.

VERTICALITA’ E ATTACCO DEGLI SPAZI. Non lo conosciamo ancora bene, ma il nuovo tecnico nerazzurro sembra prediligere il 3-4-3 che permette di avere superiorità numerica nei due di centrocampo e di creare condizioni favorevoli per la costruzione e la tanto amata “verticalità” con l’attacco degli spazi che mira a far muovere la palla rapidamente verso la porta avversaria, creando occasioni con passaggi penetranti e movimenti dinamici. Ovvio che i meccanismi tanto cari al tecnico non siano semplici da adattare, ma il trentatreenne svedese quantomeno ci proverà. Il suo gioco richiede alta intensità fisica e mentale, con un focus forte sull’organizzazione difensiva come base da cui partire, sia per difendere, sia per costruire l’azione offensiva. Con l’Elfsborg ha alternato il 3-4-3 ad un più coperto 5-4-1 nella fase di non possesso.

TANTE INCOGNITE. Difficile ipotizzare un “undici titolare” contro i veneti. Il 3-4-3 di partenza potrebbe diventare anche un3-4-1-2 per necessità. Scuffet dovrebbe essere la sicurezza tra i pali con Calabresi, Bozhinov e Canestrelli che partono in vantaggio, viste le non perfette condizioni di capitan Caracciolo. A centrocampo Tourè a fare da mezzala con Angori o Leris esterni di centrocampo, restano sono i favoriti . A centrocampo la scelta potrebbe cadere su Aebischer come interno e Loyola nelle vesti di interditore, pronto a far ripartire il gioco. Tramoni e Stengs in ballottaggio per un ruolo da tre quartista, dietro alle due punteDurosinmi e Moreo. Il tecnico contro l’Hellas non potrà contare su Samuel Illing-junior, che è in attesa del transfer per poter scendere in campo. Il suo debutto in maglia nerazzurra, avverrà nella gara interna di venerdì 13 febbraio contro il Milan.

ULTIMO ALLENAMENTO IN CITTA’. Vedremo venerdì sera cosa ci riserverà il nuovo tecnico, intanto la squadra nerazzurra effettuerà giovedì 5 febbraio l’ultima seduta di allenamento al Centro Sportivo di San Piero a Grado prima di partire nel pomeriggio per raggiungere il ritiro pre-gara in Veneto.

Foto Credit Ufficio Stampa Pisa Sc

Last modified: Febbraio 4, 2026