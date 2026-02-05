Il Verona in cerca di punti si affida a Sammarco che conferma il 3-5-2

Written by Antonio Tognoli• 8:32 am• Pisa SC

PISA – C’è da capire che Verona si troverà di fronte il Pisa Sporting Club domani venerdì 6 febbraio (ore 20.45) nell’anticipo del ventiquattresimo turno. Anche gli scaligeri arrivano da un cambio tecnico che ad inizio settimana ha portato all’esonero di Paolo Zanetti, con la promozione Paolo Sammarco, allenatore della Primavera, alla Prima Squadra.

Sicuramente il tecnico gialloblù (ex giocatore tra le altre di Spezia, Sampdoria, Chievo, Cesena e Frosinone), proseguirà con lo stesso credo tattico di Zanetti, il 3-5-2. Tra i pali ballottaggio tra l’esperto Montipò e l’ex nerazzurro Simone Perilli a cui Zanetti nelle ultime gare aveva regalato la titolarità. In difesa Sammarco potrebbe optare su Valentini, Nelsson e Slotsager. Sono da valutare le condizioni di Bella Kotchap riscattato a gennaio dal Southampton e uno dei punti fermi della squadra scaligera. A centrocampo spazio a Lovric, investimento importante del mercato di riparazione dall’Udinese visto l’infortunio di Gagliardini con la conferma del capitano Serdar. Sugli esterni potrebbero trovare spazio Bradaric e Frese.

In attacco accanto ad Orban e dopo la cessione di Giovane al Napoli per circa venti milioni di euro, ci sarà spazio per Mosquera, anche se è tanta la curiosità per vedere all’opera l’attaccante scozzese Kieron Bowie acquistato dall’Hibernian per sei milioni di euro, vista anche l’assenza dello squalificato Sarr, appiedato per un turno dal giudice sportivo. Scalpita per un posto da titolare anche l’altro nuovo arrivato Isaac Tomich attaccante brasiliano prelevato dall’Atletico Mineiro, a cui l’ex tecnico Zanetti, aveva regalato uno spezzone di gara contro l’Udinese.

Last modified: Febbraio 5, 2026