L’Effemeride Pisana del 24 febbraio 2026

Martedì 24 febbraio 2026, il Sole sorge alle 7:06 e tramonta alle 17:56, le ore di luce solare sono 10 e 50 minuti

Primo quarto di Luna alle 13:28:59 con il nostro satellite che disterà dalla Terra 363.305 km., ossia la distanza più breve fra i due corpi.

Oggi è il 336mo giorno del 2026 in Stile Pisano

di Leonardo Miraglia

Santo del giorno:

San Modesto di Treviri, vescovo

Della sua vita non conosciamo altro che brevi menzioni in vari martirologi mss. provenienti dalla Germania e dai Paesi Bassi, donde poi la notizia è stata inserita nel Martirologio Romano. Come vescovo Modesto governò la diocesi di Treviri nell’ultimo quarto del secolo V, cioè nei tempi difficili delle incursioni dei Franchi e delle devastazioni della città e della diocesi. Morì, secondo il ms. Florarium Sanctorum, nel 499; oggi, dopo le investigazioni storiche, si considera piuttosto il 486 come anno della sua morte. Fu sepolto nella chiesa di sant’Eucario che dal secolo XII porta il nome di san Mattia.

Oggi è il giorno di:

Giornata mondiale dei bartender

Giornata mondiale della sterilizzazione animale

Giorno dell’indipendenza dell’Estonia

La citazione del giorno:

Quando si deve uccidere un uomo, non costa nulla essere gentili. (Winston Churchill)

Le mille lire scritte (cosa si è trovato nel tempo scritto sulle banconote da mille lire):

Charro nel cuore Sisley nel culo

Anche le formiche nel loro piccolo s’incazzano (battute per un giorno migliore):

A Milano 3 ci sono delle zanzare così grosse che quando c’è la nebbia le fanno atterrare alla Malpensa. (Gene Gnocchi)

E’ accaduto il 24 febbraio nel mondo:

1582 – Papa Gregorio XIII annuncia il calendario gregoriano

1839 – William Otis ottiene il brevetto per la scavatrice a vapore

1912 – Guerra italo-turca: due incrociatori corazzati italiani distruggono una cannoniera e una torpediniera turche nel porto di Beirut

1918 – L’Estonia si proclama indipendente dalla Russia

1920 – Viene fondato a Monaco di Baviera il Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori

1946 – Juan Domingo Perón viene eletto presidente dell’Argentina

1980 – A Lake Placid, negli Stati Uniti, si chiudono i XIII Giochi olimpici invernali

1981 – Buckingham Palace annuncia il fidanzamento del principe Carlo con Lady Diana Spencer

1989 – Il leader iraniano Ruhollah Khomeyni emette una fatwā contro Salman Rushdie, l’autore de I versi satanici

1991 – Durante la guerra del Golfo inizia l’offensiva terrestre per la liberazione del Kuwait da parte della Coalizione

2002 – Si chiudono i XIX Giochi olimpici invernali di Salt Lake City

2008 – Fidel Castro annuncia il suo ritiro dalle cariche presidenziali

2010 – iTunes Store vende la 10 miliardesima canzone

2022 – Crisi russo-ucraina: le forze armate della Russia invadono l’Ucraina

Questa non la sapevo:

Il termine sherbet (“sorbetto”) nel gergo australiano indica la birra

Un insulto al giorno (così sapremo difenderci dai prepotenti):

Paperone – “vecchio taccagno”, incredibile accumulatore di ricchezze

Nati il 24 febbraio:

BETTINO CRAXI

Politico italiano

α 24 febbraio 1934 ω 19 gennaio 2000

ALESSANDRO GASSMANN

Attore italiano

α 24 febbraio 1965

STEVE JOBS

Informatico statunitense, fondatore di Apple Inc.

α 24 febbraio 1955 ω 5 ottobre 2011

PHIL KNIGHT

Imprenditore statunitense, fondatore della Nike

α 24 febbraio 1938

GIGI MERONI

Calciatore italiano

α 24 febbraio 1943 ω 15 ottobre 1967

PICO DELLA MIRANDOLA

Umanista e filosofo italiano

α 24 febbraio 1463 ω 17 novembre 1494

Deceduti il 24 febbraio:

MAURIZIO COSTANZO

Giornalista e conduttore tv italiano

α 28 agosto 1938 ω 24 febbraio 2023

FOLCO QUILICI

Documentarista e scrittore italiano

α 9 aprile 1930 ω 24 febbraio 2018

ALBERTO SORDI

Attore e comico italiano

α 15 giugno 1920 ω 24 febbraio 2003

