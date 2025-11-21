L’Effemeride Pisana del 21 novembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:47 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

Venerdì 21 novembre 2025, il Sole sorge alle 7:18 e tramonta alle 16:48, le ore di luce solare sono 9 e 30 minuti

La Luna è in fase crescente

Oggi è il 274mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è la giornata di:

Giornata mondiale della televisione

Giornata mondiale del ricordo delle vittime del traffico stradale

Giornata mondiale dell’“hello”

Giornata mondiale della vasectomia

Giornata mondiale della pesca

Festa dell’albero in Italia

Santo del giorno:

Presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio

Patrona di Monfalcone, Farra di Soligo, San Canzian d’Isonzo, Fogliano Redipuglia, Cavaso del Tomba, Moggio Udinese, Forni di Sopra, Lasnigo, Fraconalto

Memoria mariana di origine devozionale, si collega a una pia tradizione attestata dal protovangelo di Giacomo. La celebrazione liturgica, che risale al secolo VI in Oriente e al secolo XIV in Occidente, dà risalto alla prima donazione totale che Maria fece di sé, divenendo modello di ogni anima che si consacra al Signore.

E’ accaduto il 21 novembre:

164 a.C. – Giuda Maccabeo, figlio di Mattatia della famiglia Asmonee, ripristina il Tempio a Gerusalemme. Questo evento è commemorato ogni anno dal festival di Hanukkah

1676 – L’astronomo danese Ole Rømer presenta le prime misurazioni quantitative della velocità della luce

1783 – A Parigi, Jean-François Pilâtre de Rozier e François Laurent d’Arlandes compiono la prima ascesa con una mongolfiera non vincolata (tempo di volo: 25 minuti, altezza massima: 900 metri)

1877 – Thomas Edison annuncia l’invenzione del fonografo, un apparecchio che può registrare suoni. Questa invenzione permetterà poi l’utilizzo di apparecchi per la riproduzione del suono

1894 – Prima guerra sino-giapponese: a Port Arthur il Giappone ottiene una vittoria decisiva contro la Cina

1902 – Il Philadelphia Football Athletics sconfigge il Kanaweola Athletic Club di Elmira, New York, 39-0, nella prima partita della notte di football americano professionistico

1905 – Albert Einstein pubblica sugli Annalen der Physik la Teoria della relatività ristretta

1920 – Domenica di sangue a Dublino: durante una partita di football gaelico allo stadio di Croke Park i reparti inglesi dei Black and Tans per rappresaglia entrano in campo e sparano su tifosi e giocatori, causando 12 morti

1922 – Rebecca Latimer Felton presta giuramento e diventa il primo senatore di sesso femminile nella storia degli Stati Uniti, sostituendo un senatore della Georgia morto improvvisamente. Il successivo senatore di sesso femminile, Hattie Caraway verrà eletto soltanto nel 1934

1927 – Massacro della Miniera di Columbine: 500 minatori in sciopero, alcuni con le loro famiglie, vengono attaccati con le mitragliatrici da un distaccamento della polizia di Stato vestita in abiti civili

1934 – Ella Fitzgerald fa il suo debutto, all’età di 17 anni, all’Apollo Theater ad Harlem, New York

1941 – Dopo più di tre mesi di scontri, gli inglesi riescono a piegare la resistenza italiana durante la battaglia di Culqualber

1953 – Le autorità del British Natural History Museum annunciano che il cranio dell’Uomo di Piltdown, considerato come uno dei più famosi crani fossili del mondo, è un falso

1964 – Il Ponte di Verrazzano apre al traffico (all’epoca era il ponte sospeso più lungo del mondo)

1967 – Guerra del Vietnam: il generale statunitense William Westmoreland dichiara alla stampa: «Sono assolutamente certo che dove nel 1965 il nemico stava vincendo, oggi sta certamente perdendo»

1969 – Viene allacciato il primo collegamento ARPANET

1975 – Esce il più famoso album dei Queen, A Night at the Opera, che include le canzoni Bohemian Rhapsody e Love of My Life

1980 Un incendio all’hotel MGM di Las Vegas provoca 87 morti e 650 feriti. È il disastro più grave della storia del Nevada Viene trasmessa la puntata con il più alto indice di ascolto di Dallas (Who Done it?) trattante il tentato omicidio di J.R.

1986 – Scandalo Iran-Contra: Oliver North, membro del Consiglio per la sicurezza nazionale, e il suo segretario iniziano a distruggere i documenti che li coinvolgono nella vendita di armi all’Iran, i cui proventi vengono usati per aiutare i ribelli Contras in Nicaragua

1990 – Esce il Super Nintendo, che uscirà di produzione soltanto nel 1999

1995 – Firma dell’Accordo di Dayton, intesa di pace fra serbi, croati e bosniaci; l’accordo diverrà operativo il 14 dicembre successivo

2004 Si chiude il ballottaggio delle elezioni presidenziali in Ucraina tra Viktor Janukovyč e Viktor Juščenko, che causerà un’enorme mobilitazione di massa della popolazione civile ucraina e porterà all’annullamento dei risultati elettorali da parte della Corte suprema ucraina L’isola della Martinica viene scossa dal più grave terremoto della storia fino ad allora registrato. Il sisma verrà avvertito anche nella vicina Guadalupa



Frase del giorno di Frate Indovino:

Quando suona l’Avemaria chi è in casa d’altri vada via

Nati il 21 novembre:

GOLDIE HAWN

Attrice statunitense

α 21 novembre 1945

RENÉ MAGRITTE

Pittore belga

α 21 novembre 1898 ω 15 agosto 1967

VOLTAIRE

Filosofo e scrittore francese

α 21 novembre 1694 ω 30 maggio 1778

Deceduti il 21 novembre:

EMIL ZATOPEK

Campione ceco di atletica

α 19 settembre 1922 ω 21 novembre 2000

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Last modified: Novembre 20, 2025