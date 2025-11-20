“Pisa Resiste”, spopola sul web la canzone sul Pisa di Cristiano Rosellini

Written by Antonio Tognoli• 11:02 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa SC

In poco meno di due settimane la canzone ha superato le 66.000 visualizzazioni

PISA – In un momento delicato per l’ambiente nerazzurro, tra le conseguenze dei fatti di Via Piave e il blocco delle trasferte imposto ai tifosi del Pisa, nasce un’iniziativa che parla di passione, identità e appartenenza. Cristiano Rosellini, videomaker e grande tifoso del Pisa, ha deciso di trasformare le emozioni di questi giorni in musica, dando vita a una canzone che racconta lo spirito di una città e di una curva che non smette di sostenere i propri colori, nonostante tutto dal titolo “Pisa Resiste”.

di Antonio Tognoli

Testo e melodie portano la sua firma, ma Cristiano non ha nascosto di essersi fatto affiancare dall’intelligenza artificiale per sviluppare alcune parti del brano: un esperimento creativo che unisce cuore, tecnologia e sentimento sportivo.

Abbiamo contattato Cristiano per farci raccontare come è nata questa idea, quali emozioni lo hanno guidato e che messaggio vuole trasmettere con la sua canzone dedicata al Pisa e ai suoi tifosi.

I colori nerazzurri dall’era Romeo ad oggi. “La mia canzone Pisa non si Piega nasce prima di tutto dal legame profondo che ho con questa città e con la sua squadra. Tifo Pisa sin dai tempi di Romeo Anconetani e sono cresciuto con lo stesso desiderio di ogni pisano: rivedere i nostri colori in Serie A. Quest’anno, però, fin dalle prime partite ho percepito un clima pesante: troppe decisioni poco chiare, troppi torti, e soprattutto un tifo nerazzurro che si sentiva ignorato. Leggevo le reazioni sui social, vedevo la delusione della gente, ma avevo l’impressione che tutte queste proteste non venissero ascoltate da nessuno“

L’idea della canzone. “Così mi è venuta un’idea: perché non trasformare tutto questo in un coro unico? Un messaggio compatto, potente, che potesse farsi sentire ovunque? Amo la musica popolare e quella di protesta, quindi ho subito pensato a una melodia in stile “Bella Ciao”. Ho preso la chitarra e ho iniziato a comporre, poi ho sviluppato il brano anche grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale. Non appena è nato, mi ha convinto: aveva un bel ritmo, funzionava, e trasmetteva l’emozione che cercavo. Ho inserito anche un “eh eh eh”, proprio come nei cori da stadio pensavo potesse piacere, perché già immaginavo la Curva a saltare e cantarlo”.

Il testo. “A quel punto mi sono dedicato seriamente al testo, costruendolo su quattro idee principali: gli errori arbitrali, la cattiva gestione dell’ordine pubblico, i divieti sulle trasferte e, infine, un richiamo alla storia di Pisa, città orgogliosa, forte, ghibellina, capace di farsi rispettare. Il messaggio che volevo trasmettere è semplice e diretto: il popolo nerazzurro non si arrende, non si piega, proprio come la sua città“.

I numeri. In poco meno di due settimane la canzone ha superato le 66.000 visualizzazioni. In più di 6.000 hanno ascoltato la canzone sulla piattaforma YouTube. Non c’è che dire la canzone di Cristiano Rosellini ha “spaccato” nel cuore dei tifosi del Pisa.

Tra poco anche in versione disco. Per il prossimo futuro la canzone Pisa Resiste visto il successo sarà proposta in versione disco da Dj Palla, uno dei diskjockey di PuntoRadio, che dopo averla ascoltata ha proposto questa idea all’autore che ha subito gradito. Non ci resta che attendere.

