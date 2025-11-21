Serie A. La presentazione della dodicesima giornata

Written by Antonio Tognoli• 8:22 am• Pisa SC

Apre Cagliari-Genoa, chiude Sassuolo-Pisa

PISA – Con il Calcio italiano a leccarsi le ferite per il rischio che la propria Nazionale fallisca per la terza edizione consecutiva la qualificazione ai Mondiali, la Serie A torna in campo con il programma della 12esima giornata a prevedere quattro gare sabato 22 novembre – fra cui l’attesa Fiorentina-Juventus – altrettante alla domenica – con alla sera il “Derby” di San Siro fra Inter e Milan – per poi concludersi lunedì 24 novembre con i posticipi Torino-Como e Sassuolo-Pisa.

di Giovanni Manenti

Turno che si apre con la sfida dello “Unipol Stadium” che vede il Cagliari a digiuno di vittorie da sette giornate ospitare il Genoa che, viceversa, ha conquistato quattro punti nelle ultime due, per un confronto che in terra sarda è andato 25 volte in scena nella Massima Divisione, con un bilancio favorevole ai padroni di casa che si sono imposti in 14 occasioni a fronte di 5 pari e 6 affermazioni liguri, l’ultima delle quali risalente a metà settembre 2021 con un 3-2 rimontando da 0-2 e deciso da una doppietta di Fares nel finale, mentre alla stessa ora scendono in campo al “Friuli” Udinese e Bologna, per un match che dovrà saggiare le ambizioni dei felsinei, imbattuti da 10 gare fra Campionato ed Europa League, per una serie che li ha portati al quinto posto in graduatoria a sole tre lunghezze dal vertice, ancorché contro i bianconeri – che a loro volta si sono aggiudicati le ultime due gare interne – vantino una tradizione sfavorevole con soli 9 successi nei 40 incontri disputati in terra friulana rispetto ai 16 dei padroni di casa ed ai 15 pareggi.

Il pomeriggio del sabato prosegue con l’attesa e delicata sfida tra due rivali storiche quali Fiorentina ed Juventus che si affrontano al “Franchi” per l’86esima volta nella Massima Serie, con un bilancio leggermente favorevole ai viola (29 vittorie a 24, con 33 pareggi) che si trovano però all’ultima posizione in Classifica con 5 soli punti e senza aver ancora conquistato i tre punti, mentre i bianconeri, che dall’arrivo del nuovo tecnico Spalletti hanno conquistato 7 punti nelle ultime tre giornate, devono chiarire quali possano essere gli obiettivi stagionali da perseguire, non potendo permettersi di perdere ulteriore terreno dal vertice, mentre il programma si conclude con un’altro match “ad alto rischio” al “Diego Armando Maradona” tra il Napoli e l’Atalanta che vede i Campioni d’Italia – con già cinque sconfitte tra Campionato e Champions League – dover dare una risposta tecnica e caratteriale, ospitando peraltro i nerazzurri reduci dall’aver cambiato allenatore con Palladino subentrato ad Juric ed anch’essi chiamati a riscattare le ultime due sconfitte consecutive che li hanno fatti8 scivolare al 13esimo posto, pur se la tradizione non è certo loro favorevole, in quanto i partenopei si sono imposti in 35 delle 54 sfide sinora disputate nel Capoluogo campano a fronte di 10 pari e 9 affermazioni ospiti, le due ultime, peraltro, con altrettanti 3-0 di fine marzo ed inizio novembre 2024.

Il match dell’ora di pranzo domenicale propone lo scontro diretto per la salvezza, con il Verona che ospita al “Bentegodi” il Parma sperando di poter operare il sorpasso in Classifica, visto il distacco di sole due lunghezze (6 punti ad 8) che divide gli scaligeri dai Ducali, il che starebbe altresì a certificare la prima vittoria stagionale per i padroni di casa, in ciò confortati dalla tradizione, visto che nei 10 precedenti tra le mura amiche nella Massima Serie se ne sono aggiudicati ben 7, rispetto ad un pari ed a 2 successi ospiti, l’ultimo dei quali risalente a fine febbraio 2001 (2-0 con doppietta di Marco Di Vaio), per poi toccare alla Cremonese affrontare allo “Zini” la Roma capolista, con i grigiorossi reduci da due sconfitte consecutive contro Juventus e Pisa che cercheranno di ostacolare il cammino in trasferta dei giallorossi (4 vittorie ed una sola battuta d’arresto) con la speranza di ripetere l’impresa di fine febbraio 2023 (2-1 deciso da un rigore di Daniel Ciofani nel finale) quale seconda affermazione a fronte di un pari e cinque vittorie ospiti.

Nel tardo pomeriggio scendono in campo all’Olimpico la Lazio reduce dalla sconfitta di Milano con l’Inter ed un Lecce che proprio all’ultima giornata dello scorso Campionato conquistò (1-0 rete di Coulibaly) nella Capitale la vittoria che volle dire salvezza, ancorché si sia trattato della sola seconda affermazione dei salentini sulle 18 gare disputate nella Massima Divisione contro 11 successi dei padroni di casa e 5 pareggi, mentre a concludere il programma domenicale tocca al “Derby della Madonnina” tra Inter e Milan con i nerazzurri in veste di padroni di casa e che torna ad avere riflessi importanti per l’alta Classifica – con la formazione di Cristian Chivu al comando con 24 punti e quella di Allegri terza a quota 22 – per una sfida che, nelle sole sfide di Campionato con l’Inter ad ospitare, è andata in scena in 91 occasioni,, con un bilancio favorevole ai nerazzurri (36 vittorie a 25, con 30 pareggi), ancorché nell’ultima circostanza siano stati i rossoneri ad imporsi con un 2-1 deciso da Gabbia allo scadere.

Giornata che si conclude con i due posticipi del lunedì, che oppongono nel tardo pomeriggio allo “Stadio Olimpico Grande Torino” i granata ed il Como, con entrambe le squadre in serie positiva da 6 e 9 turni rispettivamente, per un match utile pertanto a valutare le possibilità di risalire la Classifica per i padroni di casa e le ambizioni dei giovani lariani di Cesc Fabregas, ancorché questi ultimi si siano aggiudicati l’intera posta nel Capoluogo piemontese in un’unica occasione (3-1 di inizio aprile 1986) rispetto alle 8 affermazioni granata ed ai 5 pari nei precedenti 14 incontri disputati, nel mentre rappresenta un inedito per la Serie A la sfida del “Mapei Stadium” di Reggio Emilia fra Sassuolo e Pisa, con entrambe le formazioni galvanizzate dai rispettivi successi (3-0 a Bergamo per i neroverdi e 1-0 sulla Cremonese per i nerazzurri) del turno precedente, che per Mister Gilardino ha altresì rappresentato la prima vittoria alla guida della compagine toscana, che ha peraltro conquistato solo un pari per 0-0 nei tre precedenti in terra emiliana fra Serie C1 e Torneo Cadetto a fronte di due vittorie dei padroni di casa.

Classifica dopo l’11esima giornata: Inter e Roma p.24; Napoli eMilan p.22; Bologna p:21; Juventus p.19: Como p.18; Sassuolo p.16; Lazio ed Udinese p. 15; Cremonese e Torino p.14; Atalanta p.13; Cagliari e Lecce p.10; Pisa p.9; Parma p.8; Genoa p.7; Verona p.6; Fiorentina p.5.

Programma 11esima giornata Serie A 2025-’26:

Sabato 22 novembre 2025:

Cagliari – Genoa (ore 15)

Udinese – Bologna (ore 15)

Fiorentina – Juventus (ore 18)

Napoli – Atalanta (ore 20:45)

Domenica 23 novembre 2025:

Verona – Parma (ore 12:30)

Cremonese – Roma (ore 15:00)

Lazio – Lecce (ore 18)

Inter – Milan (ore 20:45)

Lunedì 24 novembre 2025

Torino – Como (ore 18:30)

Sassuolo – Pisa (ore 20:45).

