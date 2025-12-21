L’Effemeride Pisana del 21 dicembre 2025

di Leonardo Miraglia
Domenica 21 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:47 e tramonta alle 16:42, le ore di luce solare sono 8 e 55 minuti
La Luna è in fase crescente
Solstizio di inverno
Oggi è il 301mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Oggi è il giorno di:
Giornata mondiale della mediazione
Giornata mondiale dello snowboard
Santo del giorno:
San Pietro Canisio, sacerdote e dottore della Chiesa
Nimega, Olanda, 1521 – Friburgo, Svizzera, 21 dicembre 1597
Patrono di Strembo
Pietro Kanijs (Canisio, nella forma latinizzata) nasce a Nimega, in Olanda, nel 1521. È figlio del borgomastro della città, ha perciò la possibilità di studiare diritto canonico a Lovanio e diritto civile a Colonia. In questa città ama trascorrere il tempo libero nel monastero dei certosini e la lettura del breve opuscolo degli Esercizi spirituali che Sant’Ignazio ha scritto in quel periodo determina la svolta decisiva della sua vita: compiuta la pia pratica a Magonza sotto la direzione di padre Faber, entra nella Compagnia di Gesù ed è l’ottavo gesuita a emettere i voti solenni. A lui si deve la pubblicazione delle opere di San Cirillo di Alessandria, di San Leone Magno, di San Girolamo e di Osio di Cordova. Prende parte attiva al concilio di Trento, come teologo del cardinale Truchsess e consigliere del papa. Sant’Ignazio lo chiama in Italia, mandandolo dapprima in Sicilia, poi a Bologna, per rimandarlo quindi in Germania, dove resta per trent’anni, in qualità di superiore provinciale. Pio V gli offrì il cardinalato, ma Pietro Canisio pregò il papa di lasciarlo al suo umile servizio della comunità. Morì a Friburgo, in Svizzera, il 21 dicembre 1597.
E’ accaduto il 21 dicembre nel mondo:
- 1861 – Viene autorizzata la prima Medaglia d’onore del Congresso degli Stati Uniti
- 1872 – La HMS Challenger salpa da Portsmouth per una spedizione scientifica di 4 anni che getterà le basi dell’oceanografia
- 1891 – Viene giocata la prima partita di pallacanestro
- 1893 – Guerra mahdista: circa 2300 ascari eritrei e 75 italiani guidati dal colonnello Giuseppe Arimondi infliggono una pesante sconfitta alle 10000 truppe mahdiste dell’emiro Ahmed Wad Ali nella Seconda battaglia di Agordat
- 1898 – Marie e Pierre Curie scoprono il radio
- 1913 – Il “word-cross” di Arthur Wynne, il primo cruciverba, viene pubblicato sul New York World
- 1925 – Viene presentato a Mosca, al Teatro Bol’šoj, il film “La corazzata Potëmkin “
- 1937 – Première del film Biancaneve e i sette nani, 1º Classico Disney, al Carthay Circle Theater di Hollywood; l’uscita ufficiale nelle sale cinematografiche statunitensi avverrà il 4 febbraio dell’anno successivo
- 1958 – Charles de Gaulle viene eletto primo presidente della Quinta Repubblica francese
- 1968 – Lancio dell’Apollo 8
- 1988 – Una bomba esplode a bordo del Volo Pan Am 103 sopra i cieli di Lockerbie in Scozia, 270 vittime, comprese 11 a terra
- 1989 – A Bucarest Nicolae Ceaușescu convoca un’assemblea del Partito Comunista Rumeno per condannare le proteste iniziate cinque giorni prima a Timișoara, ma la piazza gli si volge contro ed inizia la rivolta nella capitale romena, che si propaga poi alle altre città
- 1993 – Il TGV Réseau N.511 diretto a Parigi deraglia a Ablaincourt-Pressoir, ferendo 25 persone ferme in stazione. Con i suoi 300 km/h è il più veloce incidente ferroviario della storia
- 2012 – Questo giorno è la data di fine di un ciclo di 5.126 anni nel calendario del periodo classico mesoamericano, che porta ad aspettative diffuse di eventi catastrofici
- 2023 – All’Università Carolina di Praga avviene la sparatoria più letale nella storia della Repubblica Ceca
CHRIS EVERT
α 21 dicembre 1954
JANE FONDA
GIORDANO BRUNO GUERRI
Scrittore, giornalista e storico italiano
α 21 dicembre 1950
SAMUEL L. JACKSON
α 21 dicembre 1948
MASACCIO
α 21 dicembre 1401 ω Anno di morte: 1428
MOIRA ORFEI
α 21 dicembre 1931 ω 15 novembre 2015
SERGIO RUBINI
Attore, regista e sceneggiatore italiano
α 21 dicembre 1959
FRANK ZAPPA
α 21 dicembre 1940 ω 4 dicembre 1993
ENZO BEARZOT
α 26 settembre 1927 ω 21 dicembre 2010
GIUSEPPE GIOACHINO BELLI
α 7 settembre 1791 ω 21 dicembre 1863
GIOVANNI BOCCACCIO
α Anno di nascita: 1313 ω 21 dicembre 1375
LUIGI CADORNA
α 4 settembre 1850 ω 21 dicembre 1928
FRANCIS SCOTT FITZGERALD
α 24 settembre 1896 ω 21 dicembre 1940
JAMES PARKINSON
α 11 aprile 1755 ω 21 dicembre 1824
GEORGE PATTON
α 11 novembre 1885 ω 21 dicembre 1945
GIÒ POMODORO
α 17 novembre 1930 ω 21 dicembre 2002
VITTORIO POZZO
α 2 marzo 1886 ω 21 dicembre 1968
TRILUSSA
Poeta italiano, noto per le sue opere in romanesco
α 26 ottobre 1871 ω 21 dicembre 1950
I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT)
L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0)
I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/