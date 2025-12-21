L’Effemeride Pisana del 21 dicembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:03 am• Pisa, Attualità, Cultura

Domenica 21 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:47 e tramonta alle 16:42, le ore di luce solare sono 8 e 55 minuti

La Luna è in fase crescente

Solstizio di inverno

Oggi è il 301mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è il giorno di:

Giornata mondiale della mediazione

Giornata mondiale dello snowboard

Santo del giorno:

San Pietro Canisio, sacerdote e dottore della Chiesa

Nimega, Olanda, 1521 – Friburgo, Svizzera, 21 dicembre 1597

Patrono di Strembo

Pietro Kanijs (Canisio, nella forma latinizzata) nasce a Nimega, in Olanda, nel 1521. È figlio del borgomastro della città, ha perciò la possibilità di studiare diritto canonico a Lovanio e diritto civile a Colonia. In questa città ama trascorrere il tempo libero nel monastero dei certosini e la lettura del breve opuscolo degli Esercizi spirituali che Sant’Ignazio ha scritto in quel periodo determina la svolta decisiva della sua vita: compiuta la pia pratica a Magonza sotto la direzione di padre Faber, entra nella Compagnia di Gesù ed è l’ottavo gesuita a emettere i voti solenni. A lui si deve la pubblicazione delle opere di San Cirillo di Alessandria, di San Leone Magno, di San Girolamo e di Osio di Cordova. Prende parte attiva al concilio di Trento, come teologo del cardinale Truchsess e consigliere del papa. Sant’Ignazio lo chiama in Italia, mandandolo dapprima in Sicilia, poi a Bologna, per rimandarlo quindi in Germania, dove resta per trent’anni, in qualità di superiore provinciale. Pio V gli offrì il cardinalato, ma Pietro Canisio pregò il papa di lasciarlo al suo umile servizio della comunità. Morì a Friburgo, in Svizzera, il 21 dicembre 1597.

E’ accaduto il 21 dicembre nel mondo:

1861 – Viene autorizzata la prima Medaglia d’onore del Congresso degli Stati Uniti

1872 – La HMS Challenger salpa da Portsmouth per una spedizione scientifica di 4 anni che getterà le basi dell’oceanografia

1891 – Viene giocata la prima partita di pallacanestro

1893 – Guerra mahdista: circa 2300 ascari eritrei e 75 italiani guidati dal colonnello Giuseppe Arimondi infliggono una pesante sconfitta alle 10000 truppe mahdiste dell’emiro Ahmed Wad Ali nella Seconda battaglia di Agordat

1898 – Marie e Pierre Curie scoprono il radio

1913 – Il “word-cross” di Arthur Wynne, il primo cruciverba, viene pubblicato sul New York World

1925 – Viene presentato a Mosca, al Teatro Bol’šoj, il film “La corazzata Potëmkin “

1937 – Première del film Biancaneve e i sette nani, 1º Classico Disney, al Carthay Circle Theater di Hollywood; l’uscita ufficiale nelle sale cinematografiche statunitensi avverrà il 4 febbraio dell’anno successivo

1958 – Charles de Gaulle viene eletto primo presidente della Quinta Repubblica francese

1968 – Lancio dell’Apollo 8

1988 – Una bomba esplode a bordo del Volo Pan Am 103 sopra i cieli di Lockerbie in Scozia, 270 vittime, comprese 11 a terra

1989 – A Bucarest Nicolae Ceaușescu convoca un’assemblea del Partito Comunista Rumeno per condannare le proteste iniziate cinque giorni prima a Timișoara, ma la piazza gli si volge contro ed inizia la rivolta nella capitale romena, che si propaga poi alle altre città

1993 – Il TGV Réseau N.511 diretto a Parigi deraglia a Ablaincourt-Pressoir, ferendo 25 persone ferme in stazione. Con i suoi 300 km/h è il più veloce incidente ferroviario della storia

2012 – Questo giorno è la data di fine di un ciclo di 5.126 anni nel calendario del periodo classico mesoamericano, che porta ad aspettative diffuse di eventi catastrofici

2023 – All’Università Carolina di Praga avviene la sparatoria più letale nella storia della Repubblica Ceca

Nati il 21 dicembre:

CHRIS EVERT

Tennista statunitense

α 21 dicembre 1954

JANE FONDA

Attrice statunitense

α 21 dicembre 1937

GIORDANO BRUNO GUERRI

Scrittore, giornalista e storico italiano

α 21 dicembre 1950

SAMUEL L. JACKSON

Attore statunitense

α 21 dicembre 1948

MASACCIO

Pittore italiano

α 21 dicembre 1401 ω Anno di morte: 1428

MOIRA ORFEI

Artista circense italiana

α 21 dicembre 1931 ω 15 novembre 2015

SERGIO RUBINI

Attore, regista e sceneggiatore italiano

α 21 dicembre 1959

FRANK ZAPPA

Chitarrista statunitense

α 21 dicembre 1940 ω 4 dicembre 1993

Deceduti il 21 dicembre:

ENZO BEARZOT

Allenatore di calcio italiano

α 26 settembre 1927 ω 21 dicembre 2010

GIUSEPPE GIOACHINO BELLI

Poeta italiano

α 7 settembre 1791 ω 21 dicembre 1863

GIOVANNI BOCCACCIO

Scrittore e poeta italiano

α Anno di nascita: 1313 ω 21 dicembre 1375

LUIGI CADORNA

Generale italiano

α 4 settembre 1850 ω 21 dicembre 1928

FRANCIS SCOTT FITZGERALD

Scrittore statunitense

α 24 settembre 1896 ω 21 dicembre 1940

JAMES PARKINSON

Medico inglese

α 11 aprile 1755 ω 21 dicembre 1824

GEORGE PATTON

Generale statunitense

α 11 novembre 1885 ω 21 dicembre 1945

GIÒ POMODORO

Scultore italiano

α 17 novembre 1930 ω 21 dicembre 2002

VITTORIO POZZO

Allenatore di calcio italiano

α 2 marzo 1886 ω 21 dicembre 1968

TRILUSSA

Poeta italiano, noto per le sue opere in romanesco

α 26 ottobre 1871 ω 21 dicembre 1950

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

