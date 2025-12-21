La presentazione di Cagliari-Pisa con la spinta dei tifosi alla squadra verso la Sardegna

Written by admin• 8:11 am• Pisa SC, Attualità, Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Alle ore 12.30 Cagliari – Pisa apre il turno della sedicesima giornata del campionato di serie A EniLive alla Unipol Domus Arena. Per i nerazzurri sarebbe importante portare a casa almeno un punto per il morale di squadra e piazza.

di Antonio Tognoli

QUI PISA. Nel pomeriggio di sabato oltre 300 tifosi hanno incitato la squadra alla partenza dell’Ac Hotel di Cisanello destinazione Cagliari. Saranno circa un centinaio i tifosi nerazzurri presenti alla Domus Arena. Inutile dire che per il Pisa questa partita assume un importanza se non decisiva, poco ci manca. Assente lo squalificato Nzola contemporaneamente impegnato in Coppa d’Africa e l’infortunato Stengs. Davanti a Semper dovrebbero esserci i soliti Calabresi, Canestrelli e capitan Caracciolo. A centrocampo Piccinini dovrebbe sostituire Akinsanmiro (impegnato in Coppa d’Africa) accanto a Marin e Aebischer. Sulle fasce spazio a Tourè a destra. Sulla corsia mancina ballottaggio tra Leris e Bonfanti, che in questa sfida potrebbe avere un’occasione di partire da titolare. In attacco al fianco di Meister potrebbe partire Stefano Moreo.

QUI CAGLIARI. Pisacane non potrà disporre di Ze Pedro, Belotti e Felici, per quest’ultimo stagione finita. I rossoblù recuperano però in difesa Yerry Mina, con ballottaggio per la sua spalla in difesa. Pisacane in dubbio per la scelta tra Luperto e Rodriguez. Borrelli invece rimane in forse fino all’ultimo per i problemi alla caviglia. Probabile l’impiego in attacco in contemporanea di Sebastiano Esposito e Folorunsho, mentre per Gaetano si avvicina la prima gara da titolare in stagione dopo l’ottima prova con la Roma condita dal gol vittoria e la buona prova di Bergamo contro l’Atalanta.

CAGLIARI – PISA, LE PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (4-2-3-1): 1 Caprile; 28 Zappa, 26 Mina, 15 Rodriguez, 33 Obert; 8 Adopo, 14 Deiola; 2 Palestra, 10 Gaetano, 90 Foloeunsho; Esposito S.. A disp. 31 Radunovic, 24 Ciocci, 9 Kilicsoy, 3 Idrissi, 16 Prati, 18 Di Pardo, 30 Pavoletti, 21 Cavuoti, 23 Pintus, 20 Rog, 4 Mazzitelli, 6 Luperto, 37 Trepy, 29 Borrelli. All. Pisacane

PISA (3-5-2): 1 Semper; 33 Calabresi, 5 Canestrelli, 4 Caracciolo; 15 Tourè, 36 Piccinini; 20 Aebischer, 6 Marin, 94 Bonfanti; 32 Moreo, 9 Meister. A disp. 22 Scuffet, 12 Nicolas, 26 Coppola, 39 Albiol, 44 Denoon, 47 Lusuardi, 3 Angori, 7 Leris, 8 Hojholt, 10 Tramoni, 16 Buffon, 19 Esteves, 21 Vural, 72 Maucci, 99 Lorran. All. Gilardino

ARBITRO; Forneau della sezione di Roma 1 (Assistenti. Bindoni-Monaco). Quarto uomo: Collu. VAR Manganiello AVAR Ghersini

