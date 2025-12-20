Written by Dicembre 20, 2025 4:23 pm Cascina, Attualità, Cronaca, Cronaca, Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

Crollo di un tetto in Via Roma a Cascina: nessun ferito

HomeCascina, Attualità, Cronaca, Cronaca, Pisa, TOP NEWS HOME PAGECrollo di un tetto in Via Roma a Cascina: nessun ferito

CASCINA – Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 15:24 di sabato 20 dicembre in Via Roma nel Comune di Cascina per crollo del tetto di un abitazione.


Il personale VV.F. intervenuto ha riscontrato mediate l’ausilio dell’autoscala il crollo parziale di tetto di un edificio composto da due piani fuori terra. L’appartamento interessato, posto al secondo piano é risultato disabitato ed è stato reso inagibile.
La squadra ha messo in sicurezza il luogo dell’intervento. Non risulta alcuna persona ferita. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta la Polizia Municipale.

Last modified: Dicembre 21, 2025
Previous Story
Una Città in Comune: “Via Santa Marta, no alla possibile apertura di un ennesimo punto vendita della grande distribuzione”
Next Story
L’Effemeride Pisana del 21 dicembre 2025

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti