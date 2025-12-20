Crollo di un tetto in Via Roma a Cascina: nessun ferito

Written by admin• 4:23 pm• Cascina, Attualità, Cronaca, Cronaca, Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

CASCINA – Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 15:24 di sabato 20 dicembre in Via Roma nel Comune di Cascina per crollo del tetto di un abitazione.



Il personale VV.F. intervenuto ha riscontrato mediate l’ausilio dell’autoscala il crollo parziale di tetto di un edificio composto da due piani fuori terra. L’appartamento interessato, posto al secondo piano é risultato disabitato ed è stato reso inagibile.

La squadra ha messo in sicurezza il luogo dell’intervento. Non risulta alcuna persona ferita. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta la Polizia Municipale.



Last modified: Dicembre 21, 2025