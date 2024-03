L’Effemeride pisana

Scritto da Leonardo Miraglia• 8:00 am• Pisa, Cultura

di Leonardo Miraglia

Il santo del giorno:

San Patrizio Vescovo

Britannia (Inghilterra), 385 ca – Down (Ulster), 461

Patrono d’Irlanda

Emblema: Bastone pastorale, Trifoglio

Martirologio Romano: San Patrizio, vescovo: da giovane fu portato prigioniero dalla Britannia in Irlanda; recuperata poi la libertà, volle entrare tra i chierici; fatto ritorno nella stessa isola ed eletto vescovo, annunciò con impegno il Vangelo al popolo e diresse con rigore la sua Chiesa, finché presso la città di Down in Irlanda si addormentò nel Signore.

Significato del nome:

Patrizio: di nobile discendenza, dal latino

Giornata mondiale:

Il 17 marzo si festeggia uno dei giorni più dolci del calendario: la Giornata Mondiale delle Torte, istituita nel 2015 con lo scopo di celebrare in tutto il mondo la bellezza e l’armonia delle torte. Nel World Baking Day, si condivide la gioia di fare dolci e torte, attraverso foto, video, ricette e consigli, sia di pasticceri e professionisti che di appassionati del mondo baking.

Non dimentichiamoci comunque di indossare qualcosa di verde in onore di San Patrizio che fa di quel colore il suo emblema dato che la sua mitria è verde; e per tutti una draft guinness nella cui schiuma disegnare un bel trifoglio.

E’ accaduto il 17 marzo:

45 a.C. – Nella sua ultima vittoria, Giulio Cesare sconfigge le truppe di Tito Labieno e Gneo Pompeo il Giovane nella battaglia di Munda

1229 – Ingresso trionfale a Gerusalemme di Federico II di Svevia, a conclusione della pacifica Sesta crociata

1762 – Viene celebrata per la prima volta la festa di san Patrizio a New York

1776 – I britannici lasciano Boston a bordo di 170 navi diretti ad Halifax, in Canada, aprendo la via alla Dichiarazione d’indipendenza del 4 luglio

1848 – Venezia si solleva contro il dominio austriaco; Milano seguirà a partire dal giorno dopo

1852 – Annibale de Gasparis scopre l’asteroide Psyche dalla cupola nord dell’Osservatorio astronomico di Capodimonte

1861 – A Torino viene proclamato dal neo parlamento il nuovo Regno d’Italia, con Vittorio Emanuele II di Savoia come primo re d’Italia e Camillo Benso di Cavour presidente del primo governo del regno unitario

1929 – General Motors acquista l’azienda tedesca fondata da Adam Opel

1931 – Lo Stato del Nevada legalizza il gioco d’azzardo

1939 – Guerra sino-giapponese (1937-1945): Scoppia la battaglia di Nanchang tra il Kuomintang e i giapponesi

1942 – Belzec, nel campo di concentramento nazista entra in funzione la prima camera a gas

1948 – A San Bernardino, California, nasce il gruppo di motociclisti Hells Angels

1950 – Viene annunciata la scoperta dell’Elemento 98, il Californio

1958 – Gli Stati Uniti d’America lanciano il satellite Vanguard 1

1959 – Tenzin Gyatso, il 14º Dalai Lama, fugge dal Tibet e trova rifugio in India

1961 – In tutta Italia si festeggia il 100º anniversario dell’Unità d’Italia

1969 – Golda Meir viene eletta primo ministro di Israele

1972 – In Giappone debutta il treno ad alta velocità fra Tokyo e Osaka

1981 – Viene trovata in un’azienda di Licio Gelli la lista degli appartenenti alla P2

1987 – IBM annuncia la realizzazione del DOS versione 3.3 realizzato per suo conto da Microsoft

1988 – Iraq: Ad Halabja, per ordine di Saddam Hussein, vengono uccisi col gas (cianogeno) migliaia di curdi

1989 – Crolla la Torre civica di Pavia

1991 – In seguito a un controllo antidoping, Diego Armando Maradona viene trovato positivo alla cocaina

1992 – Il referendum per l’abolizione dell’apartheid in Sudafrica passa con il 68,7% dei voti favorevoli

2004 – In Germania, tramite l’acceleratore HERA, viene osservato il primo Pentaquark contenente un Quark charm

2004 – Quello di papa Giovanni Paolo II diviene il terzo papato più lungo della storia, dopo Pietro apostolo e papa Pio IX

2013 – Papa Francesco tiene il suo primo Angelus dinanzi alla gremita Piazza San Pietro

Nati il 17 marzo:

Carlo Cassola

Scrittore e saggista italiano

17 marzo 1917 – 29 gennaio 1987

Edin Dzeko

Calciatore bosniaco

17 marzo 1986

William Gibson

Scrittore statunitense di sci-fi

17 marzo 1948

Katie Ledecky

Nuotatrice statunitense

17 marzo 1997

Rudolf Nureyev

Ballerino russo

17 marzo 1938 – 6 gennaio 1993

Kurt Russell

Attore statunitense

17 marzo 1951

Giovanni Trapattoni

Allenatore di calcio italiano

17 marzo 1939

Proverbio del 17 marzo:



