Un “suicidio di gruppo” per una partita da dimenticare

PISA – Brutta sconfitta a Como per il Pisa che il nostro poeta Sandro Cartei ci racconta con le sue rime nel consueto Angolo della Poesia.

In avvio il Pisa, per complicarsi la vita, fa di tutto

Praticamente, va in scena un suicidio di gruppo

Un minuto, gol del Como, risultato già “segnato”

Poi rigore a sfavore, per fortuna poi annullato

Passano pochi secondi, e va in scena il fattaccio

Marin indietro per Loria, commettendo un erroraccio

Palla sul palo, ma Bellemo è in agguato

Dopo dieci minuti, è già due a zero il risultato

Il Pisa ci prova, con una piccola reazione

Ma verso la porta avversaria, nessuna conclusione

In avvio di ripresa, il gol di Barbieri, è soltanto un’illusione

La chiude poi il Como, segnando il terzo gol, con Cutrone

Mancanza di concentrazione e personalità

Partita da dimenticare, con celerità

