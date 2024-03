Buon compleanno ad Arturo Calabresi

Scritto da admin• 8:00 am• Pisa SC

PISA – Domenica 17 marzo in casa nerazzurra si festeggia il compleanno di Arturo Calabresi. Il difensore di origine capitolina compie 28 anni, essendo nato a Roma il 17 Marzo 1996.



Arturo inoltre è figlio dell’attore e conduttore televisivo Paolo Calabresi a fianco del quale ha anche fatto una comparsa nella serie televisiva Boris.

La redazione di Pisanews nel farsi interprete dei sentimenti della tifoseria nerazzurra formula al giocatore i migliori auguri per il compimento degli anni che siano portatori di successi personali e calcistici per lui e per il nostro amato Pisa.

Last modified: Marzo 16, 2024