Le Mura di Pisa protagoniste del Giugno Pisano: un ricco calendario di eventi tra storia, natura e tradizione

Written by admin• 3:23 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA- In occasione del Giugno Pisano, le Mura di Pisa si preparano ad accogliere cittadini e visitatori con un fitto calendario di eventi pensati per valorizzare il patrimonio storico e naturalistico della città. In programma laboratori medievali per bambini, visite guidate a tema storico, escursioni notturne, tour botanici e videoproiezioni immersive, per vivere l’estate in quota, immersi nella storia e nella bellezza del paesaggio urbano.

Il primo appuntamento è per venerdì 6 giugno, con il tour serale “Mura di Pisa Night Experience”: un’esperienza di walking cinema che, grazie a contenuti audio e video, accompagnerà i partecipanti in un viaggio nella storia della città, dall’epoca romana al Novecento. Partenza alle 21:30 dalla Torre Piezometrica e arrivo in Piazza dei Miracoli, resa ancora più suggestiva dalla luce della sera. Il tour sarà replicato anche i due venerdì successivi.

Sabato 7 giugno, alle ore 10, spazio alla natura con “Mura Botaniche”, ultima visita stagionale guidata dal personale dell’Orto e Museo Botanico: un’occasione per scoprire la flora che cresce spontaneamente lungo la cinta muraria, con arrivo in Piazza dei Miracoli e prosecuzione all’interno dell’Orto Botanico.

Nel pomeriggio, alle 16, al Bastione del Parlascio, sarà inaugurata la mostra “Il Gioco del Ponte visto dai ragazzi”, con i lavori delle scuole pisane dedicati alle manifestazioni storiche cittadine. Nell’occasione verrà presentato il volume “Il Gioco ritrovato”, che raccoglie immagini inedite del Gioco del 1935 e 1937. Dal 27 giugno lo stesso spazio ospiterà una mostra dedicata all’artista pisano Paolo Lapi, con i suoi celebri “pesci ragionatori” e altre opere iconiche.

Nel weekend della Luminara, sabato 14 giugno, doppio appuntamento:

alle 16 , il laboratorio “I codici medievali” , rivolto a grandi e piccoli, per sperimentare la scrittura amanuense su fogli pergamenati, decorati con piume d’oca. A seguire, visita sulle Mura fino a Piazza dei Miracoli;

, il laboratorio , rivolto a grandi e piccoli, per sperimentare la scrittura amanuense su fogli pergamenati, decorati con piume d’oca. A seguire, visita sulle Mura fino a Piazza dei Miracoli; alle 18, la visita guidata “Le Mura e il Giugno Pisano” accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle tradizioni cittadine: dalla Pisa romana al dopoguerra, passando per il Palio di San Ranieri, il Gioco del Ponte e la storia della Luminara.

Sabato 21 giugno, l’appuntamento è all’alba con “All’alba con il Conte Ugolino”, marcia ludico-motoria organizzata dal Marathon Club Pisa: 6 km con partenza e arrivo in Piazza Vittorio Emanuele, di cui 2,4 km sulle Mura, tra le 6 e le 8 del mattino.

Il programma si chiuderà venerdì 27 giugno con la prima uscita stagionale di “Mura di Pisa by night”, visita guidata serale che sarà ripetuta ogni venerdì fino al 22 agosto, con partenza alle 21:00 e 21:30 da Piazza dei Miracoli.

Info e prenotazioni

Per informazioni, prezzi e prenotazioni:

www.muradipisa.it

050 0987480

Biglietterie delle Mura di Pisa

Last modified: Giugno 3, 2025