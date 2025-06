Guasto all’acquedotto tra Filettole e Pisa: intervento urgente e modifiche alla viabilità

Written by admin• 3:34 pm• Attualità, Attualità, Pisa, Vecchiano

VECCHIANO- Acque SpA informa che nella giornata di lunedì 2 giugno si è verificato un guasto sull’acquedotto che collega Filettole e Lucca con il deposito di Avane e la città di Pisa. La perdita è stata individuata a Filettole, lungo la Strada Provinciale 30 Lungomonte Pisana, in corrispondenza del sottovia autostradale.

Al momento – e con buona probabilità anche nelle prossime ore – il guasto non comporta interruzioni o disagi nell’erogazione idrica. Tuttavia, la riparazione, considerata urgente e non rinviabile, richiederà modifiche alla circolazione stradale nel tratto interessato.

Dalla giornata di ieri è stato attivato un senso unico alternato regolato da semaforo. A partire da mercoledì 4 giugno, per una durata indicativa di tre giorni, sarà invece necessario procedere con l’interruzione totale del traffico veicolare sulla SP30 nel tratto interessato. Anche il passaggio dei mezzi di emergenza e soccorso sarà valutato di volta in volta, in base allo stato dell’intervento.

Si segnala inoltre che, a causa della concomitante chiusura del ponte di Ripafratta, i residenti della località Laiano e delle zone a nord del sottovia dovranno obbligatoriamente utilizzare la viabilità alternativa passando dal Comune di Lucca.

Acque si scusa per i disagi e ringrazia i cittadini per la collaborazione, sottolineando che l’intervento è necessario per garantire sicurezza e continuità al servizio idrico.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Giugno 3, 2025