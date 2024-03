Le attività online da effettuare in maggiore sicurezza

Scritto da Antonio Tognoli• 10:00 am• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – L’evoluzione della tecnologia e l’espansione del mondo digitale hanno fatto diventare la sicurezza online una priorità per utenti e prestatori di servizi. Fortunatamente, esistono diverse pratiche e attività che si possono adottare per proteggersi mentre si utilizzano le infinite risorse e opportunità offerte dalla rete.

Una delle prime linee di difesa contro le minacce online è una password sicura. E’ necessario essere certi di utilizzare password lunghe e complesse, che includano lettere maiuscole e minuscole, numeri e caratteri speciali. Inoltre, è consigliabile utilizzare password diverse per ogni account online, in modo da limitare il rischio in caso di violazione della sicurezza.

Uno dei servizi utilizzati maggiormente è quello del pagamento online, attraverso il quale è diventato possibile acquistare un qualsiasi prodotto in ogni istante della giornata senza scomodarsi da casa. Ovviamente, la preoccupazione più grande in questi casi è quella di proteggere i dati bancari e per far questo è importante affidarsi a servizi di pagamento sicuri e di comprovata esperienza.

Lo shopping online ha “costretto” ogni settore a dotarsi di tecnologie avanzate per proteggere i propri clienti e uno dei comparti che ha risposto meglio, dato l’alto tasso tecnologico intrinseco, è proprio quello del gioco online.

Come verificare la sicurezza di un casinò online

La tutela della privacy e dei dati sensibili sono alcune delle principali questioni che affrontano quotidianamente gli operatori di gioco online. La prima cosa che un qualsiasi utente deve fare è quella di verificare la sicurezza di un casinò online per avere la certezza di giocare su un sito affidabile. E’ dunque importante sapere che ogni sito web, per operare in conformità alla legge, deve essere in possesso di una licenza rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ente regolatore dei giochi). La presenza del logo di ADM, agenzia molto presente sul territorio italiano, certifica che il sito è stato sottoposto a rigorosi controlli e rispetta gli standard di sicurezza previsti per legge.

Prima di registrarsi su un casinò online, bisogna assicurarsi di leggere attentamente la loro politica sulla privacy e sul trattamento dei dati personali. Un casinò virtuale autorizzato dovrebbe garantire la protezione dei dati dei giocatori e non condividere informazioni personali con terze parti senza il consenso dell’utente. Potrebbe essere utile cercare anche informazioni sulla conformità del casinò alle normative sulla privacy, come il General Data Protection Regulation (GDPR) nell’Unione Europea.

Infine, è molto importante che il casinò online offra un servizio clienti professionale e disponibile per l’assistenza in caso di domande o problemi. Il sito web deve garantire diverse opzioni di contatto, come chat live, e-mail e supporto telefonico.

Come proteggere gli account online

Nel mondo digitale in cui viviamo, le password svolgono un ruolo fondamentale nella protezione dei nostri account online. Una password efficace dovrebbe essere lunga e complessa. E’ importante quindi evitare di utilizzare parole comuni, dati personali o frasi facilmente indovinabili.

Invece, una password efficace deve contenere una combinazione di lettere maiuscole e minuscole, numeri e caratteri speciali. L’abilitazione dell’autenticazione a due fattori (2FA) fornisce un ulteriore livello di sicurezza aggiuntivo agli account online. Con 2FA attivato, è necessario fornire un secondo metodo di verifica, come un codice inviato via SMS o un’app di autenticazione, oltre alla password, per accedere all’account.

La sicurezza nei metodi di pagamento

L’aumento degli acquisti online e delle transazioni digitali, ha reso la sicurezza dei metodi di pagamento più importante che mai. Dal momento che le informazioni finanziarie possono essere a rischio di frodi e violazioni della sicurezza, è essenziale adottare misure per proteggere i propri dati e i propri fondi. Scegliere metodi di pagamento sicuri e affidabili è essenziale per proteggere le transazioni finanziarie e dunque optare per opzioni di pagamento rinomate e con un tasso di sicurezza molto alto come PayPal e Skrill, e servizi di pagamento online come Apple Pay e Google Pay.

