Rodrigo Basilicata Cardin ospite d’onore al Museo della Grafica

PISA – Nell’ambito del più ampio programma proposto dall’Amministrazione Comunale per celebrare al meglio il “Marzo delle Donne“, lo stesso si è arricchito, venerdì pomeriggio 22 marzo, di un evento di particolare rilievo svoltosi presso il Museo della Grafica, vale a dire un Convegno sul tema “Stilisti Rivoluzionari che hanno emancipato le Donne“, che ha beneficiato della prestigiosa presenza di Rodrigo Basilicati Cardin, pronipote del famoso stilista Pierre Cardin ed attuale Direttore della Maison Cardin …Un’iniziativa che ha richiamato un folto numero di persone – in larga maggioranza donne, come logico che fosse – che no0n si sono volute perdere un’occasione unica per conoscere più a fondo quell’affascinante Mondo della Moda, ed alla quale hanno partecipato Gabriella Porcaro, Assessore alle pari opportunità del Comune di Pisa, Alessandro Tosi, Direttore del Museo della Grafica, Elena Del Rosso, Presidente del Museo della Grafica, Lucia Vergine, Presidente Fidapa BPW Italy- sezione di Pisa, Diego Fiorini, Direttore dalla Fondazione Cerratelli, Giulia Maccianti, Imprenditrice di moda, e Alberto Presutti, specialista in codici comportamentali nell’ospitalità, oltre ovviamente al già citato Rodrigo Basilicati Cardin, mentre fino a domenica 31 marzo nelle sale del Museo potranno essere ammirati, sotto la direzione di Diego Fiorini, alcuni capi iconici di abbigliamento femminile dei principali stilisti che hanno avviato una rivoluzione femminile attraverso la moda, tra questi YSL, Valentino, Chanel e Cardin.

di Giovanni Manenti

Su quale fosse il significato di questo Convegno rispetto all’emancipazione femminile nel corso del XX Secolo lo chiarisce l’Assessore Gabriella Porcaro, sottolineando come: “un evento come quello organizzato presso il Museo della Grafica debba servire alle donne per capire come anche attraverso la Moda si possa fare cultura di parità di genere, affermando la stessa in quanto gli stilisti di cui andiamo a trattare sono proprio quelli che hanno in qualche modo interpretato una serie di capi iconici che hanno consentito alla donna di affermarsi nella Società e, soprattutto, nelle diverse carriere, indossando degli abiti che non la legassero eccessivamente e che, viceversa, la mettesse nelle condizioni di essere operosa, senza rinunciare all’eleganza ed alla sua femminilità“.

“Nello specifico“, conclude l’Assessore, “non posso negare di essere orgogliosa di avere qui a Pisa, quale rappresentante dell’Alta Moda, Rodrigo Basilicati Cardin, nipote del celeberrimo stilista Pierre Cardin, il quale ci ha onorati con l’esposizione di parte della sua collezione, vale a dire alcuni di quei capi che hanno esaltato la femminilità, tra cui il famoso “Cappotto Rosso” del 1950, assieme ad altri abiti creati con schemi geometrici ed al contempo molto eleganti, con addirittura un approccio ecosostenibile, in quanto vengono utilizzati dei tessuti metallici che servivano a scoprire i satelliti, un’idea che ha riscosso grandissimo successo in occasione dell’ultima sfilata parigina“.

