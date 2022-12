Scritto da admin• 11:59 am• Attualità, Pisa, Tutti

PISA – L’Agenzia elle Accise, Dogane e Monopoli di Stato (ADM) – Direzione Territoriale per la Toscana e l’Umbria ha avviato un’indagine di mercato per la ricerca di un immobile nella città di Pisa da locare e adibire a sede istituzionale dell’Ufficio dei Monopoli per la Toscana – sede distaccata di Pisa.

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere presentate entro le ore 13:00 del giorno 31 gennaio 2023.

https://www.adm.gov.it/portale/-/avviso-di-indagine-di-mercato-per-locazione-immobile-nella-citt-c3-a0-di-pisa

Dicembre 21, 2022