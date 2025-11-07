Lavori sulla rete idrica: sospensione dell’acqua mercoledì 12 novembre

Written by admin• 10:33 am• Ponsacco, Attualità

PONSACCO – Acque informa che, per lavori sulla rete idrica, mercoledì 12 novembre dalle 8.30 alle 15 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle vie Carducci, Roma, Vanni e Verdi, in piazza D’Appiano, piazza della Mostra e in largo della Pace.

Al termine dei lavori potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento, che si risolveranno in breve tempo. In caso di maltempo, l’intervento sarà rinviato a giovedì 13 novembre, con le stesse modalità.

Per informazioni e aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

FOTO ARCHIVIO

