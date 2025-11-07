Written by Novembre 7, 2025 10:23 am Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

Protezione civile in piazza: una giornata di informazione e dimostrazioni

PONTEDERASabato 8 novembre, il centro di Pontedera ospiterà una giornata dedicata alla protezione civile, con stand informativi delle associazioni locali attivi dalle 10 alle 18. L’iniziativa offrirà l’occasione di conoscere da vicino le attività di volontariato, le corrette pratiche di sicurezza e le nuove attrezzature recentemente acquisite per gli interventi in emergenza.

«Un momento importante di informazione e confronto con la cittadinanza – sottolinea l’assessore alla Protezione Civile Mattia Belliche permetterà di vedere da vicino i mezzi e gli strumenti messi a disposizione delle associazioni grazie anche al contributo dell’Amministrazione Comunale».

Protagoniste della giornata saranno Misericordia, Pubblica Assistenza, Croce Rossa, Anc, Ari, Anps e Anfi, con postazioni lungo corso Matteotti e nelle piazze principali.

