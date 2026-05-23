Verso il Giugno Pisano, sabato 30 maggio a Palazzo Gambacorti l’inaugurazione del nuovo allestimento della Mostra permanente delle tradizioni storiche

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PISA – Sarà inaugurato sabato 30 maggio, alle ore 11, il nuovo allestimento della Mostra permanente delle tradizioni, della storia e dell’identità di Pisa, ospitata al piano terreno di palazzo Gambacorti (piazza XX settembre, 1).

La mostra, aperta dal Comune di Pisa nel giugno 2024 nei locali dell’ex anagrafe intitolati a Umberto Moschini, si amplia con nuovi spazi espositivi e un arricchimento del percorso museale dedicato alle tradizioni storiche cittadine. Il nuovo allestimento, curato da specialisti del settore, prevede infatti l’estensione della mostra a un’ulteriore sala e nuovi contenuti dedicati al Gioco del Ponte, alla Luminara e agli altri eventi che rappresentano la storia e le tradizioni pisane.

All’inaugurazione di sabato 30, aperta a tutta la cittadinanza, interverranno il sindaco di Pisa, Michele Conti, e l’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini.

“Concludere il lavoro per l’apertura di una Mostra permanente delle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa – ha dichiarato Bedini – è una grande soddisfazione. La Mostra permanente è un sogno che si realizza, il raggiungimento di uno degli obiettivi più ambiziosi del mandato dell’assessorato. Inaugureremo un piccolo gioiello che rimarrà negli anni, come luogo di approfondimento, incontro, stimolo per l’approfondimento della conoscenza delle nostre radici, della storia di Pisa, del percorso che ha portato al costituirsi dell’identità della nostra comunità. Uno scrigno prezioso a disposizione dei pisani per riscoprirsi, delle scuole per imparare rimanendo a bocca aperta, dei turisti per capire meglio in quale gloriosa città siano arrivati.

Mancava un luogo di divulgazione di questa natura, gratuito e sempre aperto, dove il Comune finalmente offre alla fruizione pubblica pezzi importanti del suo patrimonio e aggiunge all’offerta del cosiddetto “circuito dei Lungarni” una nuova imperdibile tappa. Oggi, con un lavoro difficilissimo da parte dei molti soggetti coinvolti, che tutti ringrazio, l’offerta culturale a Pisa è più ricca, e gli eventi del Giugno pisano e non solo trovano una grande cassa di risonanza, capace far di scoprire o riscoprire, comunque promuoverli, con un “racconto” di livello ogni giorno dell’anno, tramite anche didascalie curatissime, i bellissimi video presenti in mostra, una ricca audioguida e un touch screen interattivo”.

La Mostra permanente delle tradizioni, della storia e dell’identità di Pisa, a ingresso gratuito, rimarrà aperta dal lunedì al sabato dalle 09 alle 13 e dalle 14.00 alle 17.30.

Last modified: Maggio 23, 2026