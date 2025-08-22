Tornano le Mura di Pisa Night Experience: passeggiate notturne tra storia e videoproiezioni

Written by admin• 11:26 am• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA – Dal 29 agosto, per quattro venerdì sera, tornano le “Mura di Pisa Night Experience”, passeggiate notturne sulle antiche Mura della città arricchite da videoproiezioni che raccontano la storia di Pisa.

I primi due appuntamenti, in coincidenza con le ricorrenze del bombardamento del 31 agosto 1943 e della Liberazione del 2 settembre 1944, saranno dedicati agli eventi della Seconda Guerra Mondiale: dall’entrata in guerra all’occupazione tedesca, dai rastrellamenti nazisti all’incendio del Camposanto Monumentale, fino alle vicende della resistenza e della città divisa.

Venerdì 12 e 19 settembre i tour saranno dedicati alla storia “classica” di Pisa: i partecipanti, dotati di cuffie silent, potranno ripercorrere la città dall’epoca romana ai giorni nostri, passando per la costruzione delle Mura, le terme romane, la Repubblica Marinara, le vicende di Laura Ruschi, la fabbrica Marzotto e molto altro.

Le passeggiate, organizzate da CoopCulture, Itinera e Promocultura in collaborazione con l’Acquario della Memoria, partono alle 21 dalla Torre Piezometrica Porta Pacis (Polo Fibonacci, ex Marzotto), con accesso dal camminamento ciclopedonale da via San Francesco o via Vittorio Veneto. Arrivo previsto alle 22.30 in Piazza dei Miracoli; il percorso è lungo circa 2 km.

Biglietti: 10 € (+1,50 € prevendita); gratuito per accompagnatori di persone diversamente abili. Consigliato per dai 12 anni in su. Prenotazioni su www.muradipisa.it, telefonando allo 0500987480 (lun-ven 9-13) o presso la biglietteria di Torre Santa Maria. Le persone con disabilità, previa comunicazione, potranno utilizzare l’ascensore della Torre Piezometrica, in quanto Torre Santa Maria non è dotata di ascensore.

Last modified: Agosto 22, 2025