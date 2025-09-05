Lavori di riqualificazione in viale Gramsci: modifiche alla viabilità lunedì 8 settembre

PISA – Lunedì 8 settembre 2025, dalle 7:00 alle 17:30, sarà chiusa al traffico la corsia di marcia di viale Gramsci in direzione Stazione FS per consentire lavori di riqualificazione stradale. La chiusura comporterà modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta nelle strade limitrofe.
Indicazioni per la circolazione:
- Chi proviene da via Cesare Battisti potrà solo proseguire diritto verso viale Bonaini o invertire la marcia.
- Chi arriva da viale Bonaini potrà soltanto proseguire verso via Cesare Battisti o tornare indietro.
Trasporto pubblico locale:
Per garantire i collegamenti con piazza della Stazione, i bus saranno autorizzati a svoltare a destra all’intersezione tra via Puccini e piazza della Stazione, in deroga alla segnaletica esistente.
Divieti di sosta temporanei:
- In via Puccini divieto di sosta con rimozione forzata nei primi 20 metri su entrambi i lati a partire dall’intersezione con viale Bonaini.
- Sempre in via Puccini, divieto di sosta negli ultimi 40 metri prima dell’incrocio con via Corridoni, sul lato destro della carreggiata.
Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria e a pianificare per tempo eventuali spostamenti.