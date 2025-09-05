Written by Settembre 5, 2025 12:17 pm Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Lavori di riqualificazione in viale Gramsci: modifiche alla viabilità lunedì 8 settembre

PISALunedì 8 settembre 2025, dalle 7:00 alle 17:30, sarà chiusa al traffico la corsia di marcia di viale Gramsci in direzione Stazione FS per consentire lavori di riqualificazione stradale. La chiusura comporterà modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta nelle strade limitrofe.

Indicazioni per la circolazione:

  • Chi proviene da via Cesare Battisti potrà solo proseguire diritto verso viale Bonaini o invertire la marcia.
  • Chi arriva da viale Bonaini potrà soltanto proseguire verso via Cesare Battisti o tornare indietro.

Trasporto pubblico locale:
Per garantire i collegamenti con piazza della Stazione, i bus saranno autorizzati a svoltare a destra all’intersezione tra via Puccini e piazza della Stazione, in deroga alla segnaletica esistente.

Divieti di sosta temporanei:

  • In via Puccini divieto di sosta con rimozione forzata nei primi 20 metri su entrambi i lati a partire dall’intersezione con viale Bonaini.
  • Sempre in via Puccini, divieto di sosta negli ultimi 40 metri prima dell’incrocio con via Corridoni, sul lato destro della carreggiata.

Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria e a pianificare per tempo eventuali spostamenti.

