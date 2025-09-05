Interruzione idrica a Metato per lavori sulla rete: lunedì 8 settembre

SAN GIULIANO TERME – Acque SpA informa che, a causa di lavori di manutenzione sulla rete idrica, lunedì 8 settembre, dalle 8:30 alle 12:00, sarà necessaria la sospensione dell’erogazione dell’acqua in via Turati (nel tratto compreso tra via Giordano Bruno e via Castelnovo).
Durante l’intervento, si potranno inoltre verificare cali di pressione in località Ponte d’Oro e nell’abitato lungo la via Aurelia.
Al momento del ripristino del servizio, potrebbero manifestarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, che si risolveranno comunque in breve tempo.
In caso di maltempo, i lavori saranno rinviati a martedì 9 settembre, con le stesse modalità.
Per ulteriori informazioni o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde di Acque: 800 983 389.
