L’Auditorium Sesta Porta a Pisa intitolato a Mariano Tramontana

Era il Vice Comandante della Polizia Municipale di Pisa: un anno fa la sua scomparsa

PISA – In un’atmosfera densa di commozione si è svolta, nel pomeriggio di giovedì 28 marzo 2024, la cerimonia di intitolazione a Mariano Tramontana – Vice Comandante Vicario della Polizia Municipale di Pisa, ad un anno dalla sua scomparsa – dell’Auditorium Sesta Porta, alla presenza del Sindaco Michele Conti, dell’Assessore al Sociale Giovanna Bonanno, dell’Amministratore di “Patrimonio Pisa Srl” Matteo Degl’Innocenti, oltre che dei familiari di Mariano, prima fra tutte la figlia Cordelia, attuale Consigliere Comunale.

di Giovanni Manenti

Sono state altresì moltissime le persone che non sono volute mancare a questa cerimonia, fra ex colleghi dell’Ente Parco dove Tramontana aveva lavorato per circa 30 anni e quelli più recenti della Polizia Municipale, oltre a numerosi Assessori e Consiglieri comunalo, nonché persone comuni che avevano avuto modo di apprezzare le doti di Mariano nel corso del proprio percorso lavorativo.

Prima di procedere all’atto della scopertura della targa posta in prossimità della porta d’ingresso dell’Auditorium, all’interno dello stesso ha peso per primo la parola il Sindaco Michele Conti che ha ricordato come: “nel suo compito presso la Polizia Municipale Mariano avesse creato una grande squadra, dedicandosi soprattutto ai neo assunti ed ai più giovani, assieme ai quali cercava di risolvere le quotidiane problematiche, tant’è che sembrano trascorse poche settimane ed invece è già passato un anno dalla sua prematura scomparsa, così che mi sento in dovere di ripetere le stesse parole che pronunciai in occasione del suo funerale, ovvero che forse Mariano ha più voluto bene agli altri di quanto gli altri ne abbiano voluto a lui, considerata la sua grande disponibilità. Ecco pertanto“, prosegue il Primo Cittadino, “la decisione assunta di dedicare alla memoria di Mariano Tramontana questo Auditorium, un’aula che viene utilizzata sia dall’Amministrazione Comunale che dalle Municipalizzate che hanno la loro Sede ai piani superiori del Palazzo della Sesta Porta, oltre a privati quali docenti ed altri per una finalità pertanto polivalente, il che mi permette di ringraziare il Dr. Matteo Degl’Innocenti che ha immediatamente dato il proprio assenso affinché si potesse eseguire questa intitolazione. Infine, conclude il Sindaco, “voglio rivolgermi alla figlia Delia (Cordelia all’anagrafe, ndr) sicuro come sono che Mariano sarebbe orgoglioso del suo lavoro professionale e dell’attività politica, in quanto mette nelle sue mansioni il suo stesso impegno anche in problematiche complesse e di non facile soluzione, il che mi conforta sul fatto che quest’oggi lasciamo un segno indelebile nel ricordo di Mariano, così che coloro che verranno qui anche nei prossimi anni per i più svariati motivi troveranno una targa con il suo nome, in modo da renderne il ricordo ancora vivo e vicino alla città di Pisa che lui ha così tanto amato“.

Alle parole del Sindaco si è unita l’Assessore Giovanna Bonanno che, nel periodo di militanza di Tramontana nella Polizia Municipale, aveva la delega alla Sicurezza, sottolineando: “La volontà dell’Amministrazione Comunale di intitolare questa sala alla memoria di Mariano Tramontana sia dipesa dal fatto che all’interno della stessa si sono svolte varie iniziative di comune accordo, oltretutto l’Auditorium si trova al piano terra dello stabile dove ha sede la Polizia Municipale per la quale prestava servizio dal 2019, con il piacere di ricordare l’attività svolta fianco a fianco che ci ha permesso di condividere tante battaglie ed ottenere altrettanti bei risultati, essendo stati anni di grande collaborazione e di sinergia, sempre però caratterizzati dalla sua grande umanità e disponibilità nell’aiutare sempre chiunque avesse bisogno, ragion per cui la sua mancanza la continuiamo ad avvertire, pur continuando a serbarne il ricordo nel cuore“.

