Apes. Sette famiglie in San Giusto ricevono le chiavi dal Sindaco Michele Conti

Scritto da admin• 4:34 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Una mattinata particolare, quella vissuta giovedì 28 marzo 2024 da sette famiglie di via Fra Mansueto 1/3 nel Quartiere di San Giusto a Pisa, in quanto le stesse hanno ricevuto dalle dirette mani del Sindaco Michele Conti – alla presenza altresì dell’Assessore al Sociale Giovanna Bonanno e dell’Amministratrice di APES Chiara Rossi – le chiavi di altrettanti alloggi APES, facenti parte di una complessiva quota di 17 appartamenti dislocati in varie zone cittadine, alla quale se ne aggiungeranno a brevissimo tempo altre tre unità analoghe.

di Giovanni Manenti

I relativi assegnatari sono stati scelti tenendo conto della Graduatoria del Bando per l’allocazione degli alloggi ERP e dalla Graduatoria del Bando per la Mobilità in alloggi ERP, con la consegna delle chiavi agli altri 10 appartamenti proseguita al pomeriggio, per poi completarsi con gli ultimi tre appartamenti di via Fra Mansueto, per i quali l’appuntamento è fissato a giorni.

Non può che essere logicamente soddisfatto di tale circostanza il Sindaco Michele Conti, che ha tenuto a sottolineare: “Quelli che abbiamo consegnato sono alloggi costruiti nell’immediato dopoguerra e che non avevano mai beneficiato di interventi di ristrutturazione sia interna che esterna, ottenendo viceversa ora una riqualificazione tenendo conto di quelle che sono le attuali esigenze per quanto concerne gli impianti elettrici ed idrici e, soprattutto, per il bagno che molto spesso in questi alloggi era di piccole dimensioni rispetto a quanto viene messo oggi a disposizione. Ciò a conferma, prosegue il Primo Cittadino, “di quanto abbiamo lavorato in questi anni sul versante delle Case Popolari, il che mi pone in condizione di ringraziare l’Assessore Giovanna Bonanno, al pari della precedente Assessore Veronica Poli e della compianta Dr.ssa Gianna Gambaccini, circostanza che ci ha consentito di consegnare oltre 300 alloggi (tra ristrutturazioni di appartamenti esistenti e costruzione di nuovi …) con un investimento a bilancio di circa 5milioni di €uro, oltre a risorse regionali e nazionali, dei quali 20 vengono consegnati in questa giornata, senza dimenticare la grande operazione sulle periferie costituita dall’adesione al PINQUA (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare). In relazione a tali interventi“, conclude il Sindaco, “si provvederà pertanto a breve alla riqualificazione di tutti i Piazzali (Amalfi, Genova e Sicilia) vicino allo Stadio, al pari del Quartiere di Pisanova ed ai quali si unisce anche il Quartiere di Gagno che è stato finanziato recentemente, con ciò rappresentando un lavoro da una parte sicuramente lento, ma d’altronde altrettanto non facile, con la consapevolezza di essere comunque sempre vicini alle persone con difficoltà cercando di risolvere i loro problemi, come avviene questa mattina in cui abbiamo la soddisfazione di consegnare a delle persone che aspettavano da tempo degli alloggi riqualificati e dignitosi, tali da permettere loro di vivere meglio la propria vita“.

Altrettanta soddisfazione emerge dalle parole dell’Assessore al Sociale Giovanna Bonanno, la quale ha evidenziato: “In quasi dodici mesi da quando mi sono insediata nel nuovo Assessorato, abbiamo lavorato – assieme al Sindaco ed agli Uffici competenti – al fine di dare la possibilità a molti cittadini, alcuni dei quali ho incontrato di persona dando assicurazioni in tal senso, di poter beneficiare di un alloggio ERP e devo dire che ad oggi sono stati assegnati 104 alloggi, con una media pertanto di due a settimana, il che rappresenta un risultato ottimale per il quale mi impegno a portare avanti con determinazione la relativa prosecuzione, in quanto l’obiettivo primario della nostra Amministrazione resta quello di fornire a chi ne ha diritto un bene essenziale come la casa, facendo sì che gli stessi possano vivere un futuro più roseo“.

Last modified: Marzo 28, 2024