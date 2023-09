“L’Assistente Familiare”: il libro dedicato alle donne imprenditrici

Scritto da admin• 11:33 pm• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – Nasce con l’intento di offrire un supporto alle donne, in particolare imprenditrici, professioniste e lavoratrici autonomeche si trovano ad affrontare quotidianamente problematiche di conciliazione tra tempi di lavoro e vita privata il libro “L’Assistente Familiare”, nella nuova edizione frutto della collaborazione tra il gruppo Terziario Donna Confcommercio Provincia di Pisa e Rotary Club Cascina e Monte Pisano, con il contributo di Devitalia Telecomunicazioni, Lavanderia Industriale Atefie Devtec Impianti Tecnologici.

“Complimenti al gruppo Terziario Donna Confcommercio che in sinergia con il Rotary Club offre una vera facilitazione della quotidianità per le donne che lavorano, capace di rendere più fruibile e veloce la gestione degli assistenti familiari” le parole del presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi.

“L’Assistente Familiare è una rivisitazione interamente rinnovata dell’edizione pubblicata nel 2006/2007, che presenta una nuova grafica nelle forme, nei contenuti e nelle lingue. Un supporto prezioso e allo stesso tempo un vademecum a disposizione di tutte le donne imprenditrici” evidenzia la presidente del gruppo Terziario Donna Confcommercio Pisa Valeria Di Bartolomeo.

“Questa pubblicazione rispecchia la nostra visione del mondo associativo e delle donne: la nostra società è presente in 17 Paesi e ha molto a cuore questi temi” afferma il presidente del Rotary Club Cascina e Monte Pisano Jean-Marc Romelli.

Si dice “soddisfatta per la realizzazione dell’opera” la segretaria del Rotary Club Cascina e Monte Pisano e consigliera del Terziario Donna Confcommercio Pisa Annalisa Toni. “Cercheremo di divulgare il libro presso le associazioni del territorio che si occupano dell’accoglienza di rifugiati e migranti e saranno distribuite copie gratuite in tutta la Toscana”.

“Oltre che sul lavoro quotidiano in favore delle imprese una grande associazione di categoria ha il dovere di impegnarsi anche nelle iniziative sociali, in particolar modo quelle che rappresentano una nuova opportunità per le persone che ne hanno necessità” dichiara il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli.

Il volume presenta una serie di situazioni pratiche e concrete con figure illustrate e tradotte dall’italiano in sei lingue: inglese, francese, rumeno, albanese, russo e arabo, con l’obiettivo di favorire il dialogo e la conoscenza di alcune delle principali lingue parlate dalle tante persone che operano e lavorano come assistente familiare fornendo un prezioso supporto alle donne imprenditrici che lavorano con orari difficilmente prevedibili, e che per questo necessitano molto spesso di un aiuto fattivo nella gestione giornaliera.

Il manuale, edito nell’anno 2006/2007 nell’ambito del progetto di alfabetizzazione “La segnaletica per il lavoro: persone e mestieri”, ideato da Armando Barsotti e Giuseppe Bellandi, che hanno gentilmente concesso il restyling della nuova edizione,

vede protagonisti dialoghi, frasi ed espressioni utili nella vita quotidiana, come la pulizia e la gestione della casa, la cura dell’anziano e dei bambini, la salute, il cibo, frasi utili per viaggiare, oppure da utilizzare in banca, all’ufficio postale, durante la spesa, e tante situazioni dove la conoscenza e la comprensione della lingua può rivelarsi una risorsa fondamentale.

Il libro sarà inoltre disponibile in formato elettronico, per permettere la sua fruizione anche sui nuovi sistemi digitali. Sarà possibile scaricarlo attraverso il link dedicato sul sito www.confcommerciopisa.com o richiedere una copia cartacea ai seguenti contatti: 050/25196 – info@confcommerciopisa.it.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione: Paolo Masi (vicepresidente Rotary Club Cascina e Monte Pisano), Stefania Zucchelli (vicepresidente Terziario Donna Confcommercio Pisa), Leonardo Caruso (Responsabile progetti Rotary Club Cascina e Monte Pisano), Daniela Pretini e Beatrice Dolcetti (consigliere Terziario Donna Confcommercio Pisa) e Armando Barsotti (fondatore e past president Rotary Club Cascina e Monte Pisano).

