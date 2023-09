Cinque piazze di Pisa tornano a brillare con la Bright Night

Scritto da admin• 12:30 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Cinque Piazze di Pisa per cinque macrotemi da raccontare attraverso esperimenti e dimostrazioni scientifiche, laboratori interattivi, giochi e attività dedicate a bambini e bambine che, una volta completata la visita delle cinque Piazze, otterranno il titolo di “Scienziata/Scienziato per una Notte”.



Venerdì 29 settembre torna a Pisa la BRIGHT Night con protagonista l’intero sistema universitario e della ricerca e un programma di eventi nato dalla collaborazione tra Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, CNR, INFN, INGV, EGO-Virgo e Scuola IMT Alti Studi Lucca.

I numeri di quest’anno raccontano di una Notte che sarà illuminata da decine e decine di iniziative, con 45 stand interattivi e 26 talk nelle piazze, quattro passeggiate per scoprire o riscoprire luoghi e monumenti attraverso il racconto dei ricercatori, una pedalata all’insegna della mobilità sostenibile e moltissime altre iniziative organizzate nei dipartimenti, nelle biblioteche, nei musei, nelle sedi universitarie e nei centri di ricerca. C’è grande attesa per accogliere oltre 1.500 studenti delle scuole di ogni grado che da Pisa, Livorno, Massa, Pontedera, Cascina, Cecina e altre città del territorio si sono prenotati per le attività a loro dedicate la mattina nelle varie sedi istituzionali, dove potranno assistere a lezioni, visitare laboratori, fare esperimenti e giochi insieme ai ricercatori e alle ricercatrici.

Come da tradizione, a Pisa la manifestazione centrale si terrà nel centro della città dove i cittadini, a partire dalle ore 16.30, potranno incontrare i protagonisti della ricerca. Anche quest’anno saranno allestite cinque “Piazze della Ricerca” in Logge di Banchi, Largo Ciro Menotti, Piazza Dante/Palazzo La Sapienza, Piazza dei Cavalieri e Piazza Santa Caterina, ognuna dedicata a un argomento specifico: Comunità virtuali e società 4.0; Radio Benessere: in ascolto di mente e corpo; Benvenuti nei Cybermondi; Intervista al Pianeta Terra; Mediterraneo: un mare di culture. Ogni Piazza ospiterà un angolo dove aziende locali, coordinate dalla CNA, presenteranno prodotti artigianali del territorio connessi con il mondo della ricerca.

A chiusura della manifestazione il Coro e l’Orchestra dell’Università di Pisa si esibiranno in Piazza XX Settembre (ore 20.45 circa) e la BRIGHT Night terminerà con un brindisi e un DJ set di Radioeco.

Il programma delle attività a Pisa è stato presentato in una conferenza stampa coordinata da Veronica Neri, responsabile scientifica Polo Comunicazione CIDIC-Unipi, a cui hanno partecipato, coordinati da Veronica Neri, responsabile scientifica del Polo Comunicazione del CIDIC, Riccardo Zucchi, rettore dell’Università di Pisa, Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna, Fabrizio Oppedisano, professore della Scuola Normale Superiore, Tomaso Esposti Ongaro, direttore della Sezione di Pisa dell’INGV, Massimo Carpinelli, direttore di EGO Virgo, Vincenzo Longo, Dirigente di ricerca Cnr-IBBA, Paolo Spagnolo, direttore INFN Sezione Pisa.

L’inaugurazione della manifestazione è prevista alle ore 16 in Logge di Banchi alla presenza dei rappresentanti dei vari enti e delle autorità. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito https://www.bright-night.it/2023/.



Nella foto, da sinistra: Veronica Neri, Tomaso Esposti Ongaro, Massimo Carpinelli, Riccardo Zucchi, Sabina Nuti, Vincenzo Longo, Paolo Spagnolo, Fabrizio Oppedisano.

Piazze della Ricerca

Inizio attività ore 16.30

Benvenuti nei Cybermondi

Logge di Banchi

Un viaggio nelle innovazioni tecnologiche che hanno cambiato il nostro mondo tra opportunità, rischi e sfide per il futuro. Adulti e bambini potranno “incontrare” i robot della Scuola Sant’Anna, del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e del Centro Piaggio dell’Università di Pisa: robot sottomarini, robot al servizio dei lavoratori, robot paladini dell’ambiente, tra cui ANYmal, un robot in grado di muoversi su quattro gambe in ambienti naturali. Con il Dipartimento di Informatica si potrà far muovere un robot grazie all’Intelligenza Artificiale, sfruttando il solo linguaggio naturale. Si potranno fare esperienze di realtà virtuale con visori di realtà aumentata in un laboratorio di materiali e in una sala operatoria.

Comunità virtuali e società 4.0

Piazza dei Cavalieri

Come sta evolvendo la nostra società? Quali sono le sfide delle comunità contemporanee in un mondo ipertecnologico? ricercatori del Dipartimento di Informatica sottoporranno i visitatori al Test di Turing con domande formulate da un filosofo (il professor Adriano Fabris) alla pittrice Artemisia Gentileschi (la cui voce è interpretata dall’attrice Pamela Villoresi, con la regia di Igor Horvat). Le risposte sono due diverse: qual è quella scritta da un umano e quella scritta dall’Intelligenza Artificiale? Con la Scuola Normale Superiore si mostrerà come le tecnologie digitali possano essere un’opportunità di crescita per imprese e PA; con il CNR si parlerà di linguistica computazionale e filologia digitale nell’era della IA. Il Dipartimento di Fisica propone esperimenti sulla Fisica di tutti i giorni, da Galileo alla Fisica dei quanti.

Radio Benessere: in ascolto di mente e corpo

Piazza Santa Caterina

La Piazza propone una serie di attività per esplorare le riflessioni e i contributi dei ricercatori all’intersezione tra medicina, psicologia e salute mentale, alimentazione, nutrizione, mindfulness. Con il Centro Piaggio si potranno esplorare i segreti del cervello umano, stampare in 3D cellule e organi del corpo umano e capire come funzionano i sensori bioriassorbibili nella pelle; con la Scuola Normale si andrà alla scoperta delle nanotecnologie per la salute; con il Dipartimento di Scienze Veterinarie si potrà analizzare la composizione chimica delle uova e scoprire come si allevano polli; con il Dipartimento di Farmacia scoprire le analogie fra alcuni popolari giochi da tavolo e le fasi di scoperta di nuovi farmaci; con il Dipartimento di Giurisprudenza conoscere le ricerche per individuare un innovativo modello di assistenza socio-sanitaria.

Intervista al pianeta Terra

Piazza Dante/Palazzo La Sapienza

I visitatori potranno partecipare a una simulazione in tempo reale di diversi scenari di incidenti in impianti industriali o capire come riutilizzare i rifiuti in un’economia circolare (Dipartimento Ingegneria civile e industriale); scoprire come sfruttare le nanotecnologie per l’energia verde; conoscere le attività del CIRSEC per lo studio degli effetti dei cambiamenti climatici; conoscere il sistema Terra e descriverne l’evoluzione (Dipartimento Scienze della Terra e INGV); esplorare il rapporto tra uomo e ambiente attraverso la LetteNatura, testi letterari e artistici dall’antichità ad oggi; scoprire come ascoltiamo le onde gravitazionali con EGO-Virgo.

Mediterraneo: un mare di culture

Largo Ciro Menotti

Una piazza per raccontare il Mediterraneo sotto diversi aspetti: le migrazioni dei popoli nella storia (Scuola Normale Superiore); le piante che lo popolano (Museo e Orto Botanico); le coltivazioni che arricchiscono la nostra tavola (Dipartimento di Scienze Agrarie e Centro Avanzi); l’archeologia con le missioni del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere in Egitto e a Pompei (con IMT Lucca); i volumi dello SBA che ne illustrano la storia; i cambiamenti climatici (Dipartimento di Scienze della Terra); la Ludoteca scientifica con esperimenti nati nell’alveo delle culture mediterranee.

BRIGHT Night Junior

In ogni piazza sarà allestita un’apposita area dedicata a bambini e bambine. Partecipando alle varie attività proposte e completando il giro delle piazze, potranno ottenere il titolo di “Scienziata/Scienziato per una Notte” e un gadget targato BRIGHT.

Logge di Banchi, L’Internet dei Pomodori, Dipartimento di Ingegneria dell’informazione, Università di Pisa

Piazza dei Cavalieri, Dilemmi, giochi e quiz filosofici su tecnologia, mente e morale, Scuola Superiore Sant’Anna

Piazza Santa Caterina, DNA, una Biblioteca nascosta dentro di noi, Dipartimento di Biologia, Università di Pisa

Piazza Dante/Palazzo La Sapienza, Gioca con l’interferometro umano, EGO Virgo

Largo Ciro Menotti, Alla scoperta dei segreti del mare con gli oceanografi, CNR

Passeggiate con la Scienza

Il programma di Bright Night a Pisa prevede nel pomeriggio anche le “Passeggiate con la Scienza” dedicate a cittadini, famiglie e bambini interessati a scoprire o approfondire luoghi, storie e curiosità della città e del territorio accompagnati dai ricercatori e dalle ricercatrici degli enti organizzatori.

Geocamminata: a spasso per Pisa con gli occhi del geologo

Da Palazzo Gambacorti fino alla Chiesa di San Frediano, passando per Santa Maria della Spina e Piazza dei Miracoli, per illustrare la storia geologica del territorio pisano. Calcari con selce, marmi, brecce, quarziti e arenarie utilizzati per costruire e rivestire questi monumenti, provengono dai Monti Pisani e dai Monti d’oltre Serchio. Queste “pietre” coprono circa 300 milioni di anni durante i quali le forze della tettonica delle placche hanno separato e riavvicinato continenti, trasformando mari e oceani in montagne. Evento gratuito organizzato da INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) con prenotazione obbligatoria.

Una passeggiata negli agroecosistemi

Il Centro di Ricerche Agro-ambientali “E. Avanzi organizza una passeggiata in bicicletta in una parte dell’omonimo percorso didattico. Le biciclette saranno fornite dal Centro. I partecipanti saranno accompagnati da un referente del CiRAA e da docenti e tecnici coinvolti nelle molteplici ricerche in atto sui differenti sistemi di agricoltura sostenibile. Per partecipare è necessaria la prenotazione.

I pianeti e le Mura

Mura di Pisa, Museo degli Strumenti di Fisica, Ludoteca Scientifica, Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa. passeggiata astronomica in quota sopra piazza dei Miracoli, con i telescopi puntati su Giove e Saturno. L’iniziativa nasce dalla collaborazione delle Mura di Pisa con il Museo degli Strumenti di Fisica, la Ludoteca Scientifica (Sistema Museale d’ateneo dell’Università di Pisa), e il Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa. Informazioni e prenotazioni sul sito di BRIGHT Night e www.muradipisa.it.

Faccia a faccia con l’evoluzione umana

Il Museo di Storia Naturale organizza visite guidate “speciali” alla nuova Sala dell’evoluzione dell’Uomo, insieme ai curatori del nuovo allestimento. Le visite sono a cura di Damiano Marchi, professore di antropologia dell’Università di Pisa e Simone Farina, referente dell’area museale Zoologia dei Vertebrati del Museo. La visita è gratuita con prenotazione obbligatoria.

Pedalata con la Scienza

I cicloamatori saranno accompagnati dai ricercatori lungo le Piazze della Ricerca, toccando anche Piazza dei Miracoli, con lo scopo di sensibilizzare i partecipanti sui temi della mobilità sostenibile. L’itinerario è il seguente: Piazza Garibaldi, Ponte di Mezzo, Lungarno Gambacorti, Ponte Solferino, via Roma, Piazza dei Miracoli, piazza Arcivescovado, via Cardinale Maffi, via San Tommaso, via Capponi, via della Faggiola, Piazza dei Cavalieri, via Dini, via San Francesco, via Fucini, Piazza Martiri della libertà. Ritrovo: ore 16:30 in Piazza Garibaldi

La passeggiata, organizzata da Università di Pisa in collaborazione con FIAB, è gratuita con prenotazione obbligatoria.

