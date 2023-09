Alberto Aquilani: “La Reggiana sarà un osso duro. Dobbiamo fare una grande partita”

Scritto da admin• 5:04 pm• Pisa SC

PISA – Mister Alberto Aquilani ha parlato alla vigilia della sfida infrasettimanale contro la Reggiana, tornando anche sulla vittoria di Piacenza.

di Giovanni Manenti



SULLA REGGIANA. “La preparazione è stata nulla o quasi per preservare le energie, abbiamo analizzato la Reggiana, che è una squadra che sa affrontare il gioco con forza agonistica e siamo consapevoli delle difficoltà che incontreremo, ma ciò deve darci lo stimolo per fare una grande partita”.

CAMBI IN VISTA. “Ci saranno sicuramente delle rotazioni per gli impegni ravvicinati, con Barberis e Torregrossa pronti per giocare, anche se dobbiamo crescere già a Piacenza ci sono stati dei miglioramenti a partire dal risultato ed il fatto di esserci un po’ abbassati nel finale non è stato così evidente come contro il Bari, essendo importante non aver preso gol negli ultimi minuti come successo contro Parma, Modena e Bari”.

TATTICA. “In alcune scelte i giocatori non hanno fatto ciò che dovevano, altrimenti avremmo avuto più occasioni e forse anche il risultato sarebbe stato diverso, un particolare su quale dobbiamo indubbiamente lavorare, mentre al di là degli infortuni, che abbiamo, possiamo anche cambiare modulo a seconda delle avversarie che incontriamo e dei giocatori a disposizione”.

SU NESTA. “Di Nesta ho una grande stima, avendo avuto l’onore di averci giocato insieme, mentre per quanto riguarda la Reggiana il fatto di aver vinto sabato non sposta il nostro approccio alla gara”.

SU VIGNATO. “Vignato è in ritardo rispetto agli altri, ma ha molte qualità e deve recuperare la migliore condizione fisica e può farlo solo giocando”.

SU TOURÉ. “Toure lo considero a tutti gli effetti un centrocampista importante per noi, che sta solo ancora soffrendo per alcuni problemi fisici alla caviglia che spesso non gli consentono di allenarsi come vorrebbe”.

