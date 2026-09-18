L’Aoup si conferma il terzo ospedale italiano e 42° in assoluto per l’endocrinologia nella classifica Newsweek sui migliori ospedali al mondo

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PISA – L’Aoup consolida la sua leadership nazionale e internazionale nel campo dell’endocrinologia: anche quest’anno risulta infatti il terzo ospedale italiano mentre nel mondo sale dal 49° al 42° posto nella classifica “World’s Best Specialized Hospital 2027“* elaborata dal settimanale internazionale Newsweek, in collaborazione con la società di ricerca Statista.

“E’ una enorme soddisfazione – dichiara la direttrice generale dell’Aoup Katia Belvedere – che l’endocrinologia continui a rappresentarci così egregiamente nel mondo grazie a una tradizione pluridecennale di eccellenza nella cura delle patologie tiroidee che affonda le sue radici nella scuola endocrinologica pisana fondata nei primi anni “70 da maestri come Lido Baschieri, la cui eredità è stata poi raccolta da Aldo Pinchera e portata avanti oggi da tutti gli allievi che proseguono in quel solco prestigioso. Che Pisa sia il terzo ospedale in Italia e il 42esimo al mondo per l’endocrinologia è un posizionamento davvero ragguardevole, che rende merito all’impegno, al sacrificio e alla dedizione di tutti i professionisti del Centro clinico endocrino-chirurgico, con Pisa sempre ai primi posti nel mondo per la ricerca e fra i centri più accreditati a livello internazionale per l’attività clinica, con un’attrattività extraregionale che si attesta sul 30% per l’endocrinologia e 47% per l’endocrinochirurgia. Siamo perciò orgogliosi di questo risultato del quale ringrazio tutti i professionisti per il lavoro straordinario che svolgono ogni giorno, che fa sì che i pazienti ci scelgano da tutta Italia per curarsi, sapendo di trovare qui le migliori competenze e un’esperienza consolidata che è garanzia da sempre di altissima qualità”

Last modified: Settembre 18, 2026