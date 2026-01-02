Written by Gennaio 2, 2026 11:53 pm Pisa SC

L’anticipo. Il Milan espugna Cagliari con un gol di Leao

PISA – Con la sesta realizzazione stagionale di Rafael Leao il Milan espugna (1-0) l’Unipol Domus Arena di Cagliari e torna momentaneamente in vetta alla classifica della serie A EniLive.

Programma 18esima giornata Serie A 2025-’26:

Venerdì 2 gennaio 2026:

Cagliari – Milan 0-1

Sabato 3 gennaio 2026

Como – Udinese (ore 12.30)

Genoa – Pisa (ore 15)

Sassuolo – Parma (ore 15) 

Juventus – Lecce (ore 18) 

Atalanta – Roma (ore 20.45)

Domenica 4 gennaio 2026:

Lazio – Napoli (ore 12.30)

Fiorentina – Cremonese (ore 15).

Verona – Torino (ore 18)

Inter – Bologna (ore 20.45)

La nuova classifica: Milan p. 38; Inter p.36Napoli p.34; Roma p.33; Juventus p.32; Como p.27;Bologna p.26;Lazio p.24; Atalanta, Sassuolo e Udinese p.22; Cremonese p.21; Torino p.20; Cagliari p.18; Parma p.17Lecce p.16; Genoa p.14Verona p.12Pisa p.11; Fiorentina p.9.

