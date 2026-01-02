L’anticipo. Il Milan espugna Cagliari con un gol di Leao

PISA – Con la sesta realizzazione stagionale di Rafael Leao il Milan espugna (1-0) l’Unipol Domus Arena di Cagliari e torna momentaneamente in vetta alla classifica della serie A EniLive.
Programma 18esima giornata Serie A 2025-’26:
Venerdì 2 gennaio 2026:
Cagliari – Milan 0-1
Sabato 3 gennaio 2026
Como – Udinese (ore 12.30)
Genoa – Pisa (ore 15)
Sassuolo – Parma (ore 15)
Juventus – Lecce (ore 18)
Atalanta – Roma (ore 20.45)
Domenica 4 gennaio 2026:
Lazio – Napoli (ore 12.30)
Fiorentina – Cremonese (ore 15).
Verona – Torino (ore 18)
Inter – Bologna (ore 20.45)
La nuova classifica: Milan p. 38; Inter p.36; Napoli p.34; Roma p.33; Juventus p.32; Como p.27;Bologna p.26;Lazio p.24; Atalanta, Sassuolo e Udinese p.22; Cremonese p.21; Torino p.20; Cagliari p.18; Parma p.17; Lecce p.16; Genoa p.14; Verona p.12; Pisa p.11; Fiorentina p.9.Last modified: Gennaio 3, 2026