L’Angolo della Poesia: “Caro Tano, voglio dirti quello che penso”

PISA – L’ultima gara casalinga pareggiata con il SudTirol ha coinciso con il Masucci – Day. Un saluto commosso tra l’attaccante nerazzurro e i suoi tifosi raccontato in rima dal nostro Sandro Cartei.

CARO TANO, VOGLIO DIRTI QUELLO CHE PENSO

Oggi, commentare la partita, penso non abbia senso

Caro Tano, voglio dirti quello che penso

Non lo nascondo, al momento del tuo saluto, ho pianto come un bambino

Ho visto sul maxi schermo i tuoi gol, ho rivissuto il tuo splendido cammino

“Non piangere perché è finita, ma sorridi perché è successo”

Hai ragione, l’hai detto tu stesso

E allora sorrido, orgoglioso, di aver avuto questo grande onore

Di aver conosciuto un grande uomo, e un grande giocatore

Uno di quelli che da’ sempre tutto, senza risparmiarsi

Uno di quelli che lotta sempre, senza accontentarsi

Uno di quelli che ama propria maglia, incondizionatamente

Quelli così, a Pisa, saranno ricordati eternamente

