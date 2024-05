Scritto da admin• 6:38 pm• Pisa, Cronaca

PISA – I Carabinieri della compagnia di Pisa hanno denunciato in stato di libertà i conducenti di tre veicoli per guida in stato di ebbrezza, ritirando le loro patenti.



Nel territorio gestito dai carabinieri di San Miniato, un quarto conducente è stato trovato in possesso di una piccola quantità di cocaina e ha rifiutato il test per droghe, quindi è stato denunciato e segnalato alla prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti.

