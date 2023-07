La Tribute Band di Mina sale sul palco di Eliopoli con la splendida voce di Maria Pia Pizzolla

Scritto da admin• 10:26 am• Pisa, Spettacolo, Tutti

CALAMBRONE – La tribute band di Mina sale sul palco di Eliopoli Summer sabato 29 luglio. Un concerto dal vivo che si preannuncia come uno dei piu difficili mai suonato sul nostro palco vista la particolarità dell’artista originale che è davvero incredibilmente difficile poter anche solo emulare, A guidare questa straordinaria performance c’è la talentuosa cantante Maria Pia Pizzolla.

Con la sua voce potente e versatile, Maria Pia cattura l’anima e l’essenza delle canzoni di Mina, portando nuova vita ai successi intramontabili di questa icona della musica italiana. Il gruppo, composto da musicisti esperti e appassionati, si impegna a ricreare fedelmente l’atmosfera e lo stile unici di Mina. Ogni nota, ogni arrangiamento e ogni dettaglio sono curati con precisione per offrirvi un’esperienza indimenticabile.

Siamo pronti a farvi immergere in un viaggio musicale emozionante, riportando in vita le canzoni che hanno segnato generazioni. Una serata di grande musica, energia e nostalgia, un’esperienza unica con il tributo a Mina, interpretato dalla straordinaria voce di Maria Pia Pizzolla ex partecipante di Saranno Famosi, poi ad Amici qualche anno fa.

V oce: Pizzolla Maria Pia , Piano: Andrea Baron, Batteria: Emanuele Meconi, Basso: Francesco

Last modified: Luglio 28, 2023