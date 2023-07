Alberto Aquilani: “Ritiro positivo, abbiamo messo su qualche base importante per il futuro”.

Scritto da admin• 9:20 am• Pisa SC

PISA – Finisce 4-0 per i nerazzurri l’ultimo test match in terra bergamasca contro il Fiorenzuola prima del rientro della squadra in città. Al termine dell’amichevole contro il Fiorenzuola Alberto Aquilani, ha fatto un bilancio dei quindici giorni di ritiro in Valseriana.



di Maurizio Ficeli

“È un bilancio sicuramente positivo, dove siamo riusciti a lavorare in buone strutture, i ragazzi mi hanno dato tutti la loro disponibilità e sono stati impeccabili dal punto di vista del lavoro, siamo riusciti a mettere su qualche base importante per il futuro. Ora ci prepariamo per andare a giocare la gara di Coppa a Frosinone a viso aperto contro una squadra di serie A, l’idea è quella di fare una gara coraggiosa“.



