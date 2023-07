Incendio in Via Vespucci. La voce di CNA: “Maggiore attenzione per il quartiere della stazione e sulle regole e le modalità di vendita”

Scritto da admin• 10:31 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – “Giovedì mattina si è verificato un incendio in un fondo commerciale vicino alla Stazione centrale in Via Vespucci, una zona della città nei confronti della quale, ormai da anni, chiediamo a gran voce maggior sicurezza e attenzione”. Così CNA Pisa subito dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco in via Amerigo Vespucci a seguito di un rogo che si è sviluppato in un edificio.

“Non entriamo nel merito delle cause dell’incendio, che sono ancora in corso di accertamento – scrive in una nota l’associazione di categoria pisana – ma desideriamo tenere alta l’attenzione su un quartiere che necessita di maggiore attenzione. E’ necessario, specialmente in questo periodo dell’anno caratterizzato da temperature record, vigilare puntualmente sul rispetto delle normative inerenti, non solo le modalità di vendita, ma anche quelle di sicurezza per quanto riguarda il deposito, l’accatastamento e l’esposizione delle merci delle varie attività commerciali presenti. Non si tratta infatti del primo incidente che ha riguardato questa zona della città. Non da ultimo chiediamo mirati e puntuali controlli per quanto riguarda la normativa antincendio e, più in generale, la sicurezza diffusa. Le nostre aziende e i nostri artigiani, come tutti i cittadini, devono poter lavorare e vivere in condizioni salubri e sicure e su queste tematiche, come associazione di categoria, continueremo a vigilare”.

Last modified: Luglio 28, 2023