La Torre di Pisa sempre più inclusiva: la sensory bag conquista i social

PISA – Un piccolo gesto pensato per rendere la visita alla Torre di Pisa più serena e accogliente per bambini e ragazzi con autismo è diventato rapidamente virale sui social. Un reel pubblicato dal profilo “Pizza Aut”, realtà non profit che promuove l’inclusione lavorativa di persone nello spettro autistico, ha raccontato l’attenzione del personale dell’Opera della Primaziale Pisana, che mette a disposizione una sensory bag: un kit gratuito studiato per accompagnare i visitatori nello spettro autistico durante la visita ai monumenti di Piazza del Duomo. Il video ha raccolto centinaia di migliaia di visualizzazioni e condivisioni, dimostrando l’importanza sociale e culturale dell’accessibilità.

La sensory bag, realizzata anche grazie alla collaborazione con l’associazione Autismo Pisa, contiene occhiali da sole, tappi per le orecchie, palline antistress, cappellini e altri strumenti utili per gestire rumori, luci e stimoli eccessivi, permettendo così a chiunque di vivere la visita in tranquillità.

«Siamo molto felici che un’iniziativa pensata con cura e rispetto abbia suscitato così tanta partecipazione – commenta Andrea Maestrelli, presidente dell’Opera della Primaziale Pisana – Il nostro obiettivo è rendere il patrimonio di Piazza del Duomo davvero accessibile a tutti. Prima di progettare ogni azione, abbiamo ascoltato undici associazioni che rappresentano persone con diverse disabilità, raccogliendo indicazioni preziose per offrire strumenti concreti e utili.»

Il progetto di inclusione e accessibilità, avviato oltre un anno fa, comprende una gamma sempre più ampia di servizi: sedie a rotelle gratuite, percorsi tattili per persone non vedenti o ipovedenti, gratuità del biglietto per persone con disabilità e i loro accompagnatori, oltre alla sensory bag per i visitatori nello spettro autistico. Fondamentale è il lavoro dello staff dedicato all’accessibilità, formato continuamente grazie a partnership con le associazioni, per offrire un’accoglienza preparata e inclusiva.

In parallelo, l’Opera della Primaziale Pisana sta attuando il PEBA – Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, ha realizzato sei video in Lingua dei Segni Italiana (LIS) dedicati ai monumenti e musei della piazza, e distribuisce quattro Carte dei Servizi all’Accessibilità per disabilità sensoriali, motorie, visive e uditive, scaricabili online o disponibili gratuitamente alle biglietterie.

Con queste azioni, l’Opera della Primaziale Pisana conferma la propria visione: rendere un patrimonio universale realmente accessibile a tutti.

