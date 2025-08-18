Sopralluogo del sindaco Conti al cantiere del Parco di Pungilupo: uno dei più grandi parchi urbani della città sarà pronto entro il 2025

Written by admin• 4:17 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Nei giorni scorsi il sindaco di Pisa, Michele Conti, ha visitato il cantiere del nuovo parco di via Pungilupo, un’area verde di oltre 11mila metri quadrati finanziata con 4,5 milioni di euro di fondi PNRR.

«Il parco di Pungilupo – ha dichiarato Conti – rappresenta una scelta precisa: non urbanizzare quest’area di confine con San Giuliano, ma trasformarla in uno spazio verde fruibile da famiglie, bambini e anziani. Qui nascerà uno dei parchi gioco più grandi della città, con aree attrezzate inclusive, percorsi ciclopedonali, zone fitness e migliaia di nuove alberature. È un investimento in un quartiere, quello di Pisanova, che per troppo tempo è stato trascurato».

Ad oggi i lavori hanno raggiunto circa il 70% delle opere principali. Sono già state realizzate tre delle sei collinette previste, completati gli argini delle prime due vasche di laminazione e piantumati circa 400 alberi sui 1.500 complessivi. In corso la costruzione del sistema di irrigazione e le prove della viabilità pedonale.

Secondo l’architetto Fabio Daole, responsabile del progetto, «i lavori proseguono secondo programma: la conclusione è prevista entro la fine del 2025 e il collaudo entro marzo 2026». Il parco, oltre a offrire spazi di socialità e svago, avrà anche una funzione idraulica importante, grazie a una vasca di laminazione in grado di contenere fino a 34mila metri cubi di acqua.

Il progetto complessivo comprende anche piste ciclabili, di cui una già realizzata da via Frascani fino al parco, e nuove connessioni con i quartieri limitrofi di San Biagio, San Michele e Borghetto, per una popolazione complessiva di oltre 16mila abitanti.

