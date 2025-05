La squadra nerazzurra subito al lavoro dopo il successo con il Frosinone

Written by admin• 6:24 pm• Pisa SC

PISA – Il traguardo è vicino, vicinissimo, distante solo un punto, ma la squadra di mister Filippo Inzaghi non si ferma ed è stata immediata la ripresa della preparazione per il Pisa Sporting Club dopo il successo ottenuto contro il Frosinone.

La squadra nerazzurra si è radunata venerdì 2 maggio al Centro Sportivo “Cetilar” di San Piero a Grado, per fare il punto della situazione a 48 ore dal prossimo impegno di campionato. Sarà una preparazione minima per la squadra di mister Inzaghi, attesa domenica 4 maggio al “San Nicola” di Bari (ore 15) per la sfida con i ‘galletti’ di mister Longo.

Oltre all’odierna seduta tecnico-tattica, infatti, lo staff tecnico guidato da Filippo Inzaghi avrà a disposizione soltanto l’allenamento mattutino di sabato, prima della partenza per la Puglia.

