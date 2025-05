Comune di San Giuliano sollecita la Provincia: servono rotatorie al posto degli incroci

Written by admin• 6:53 pm• Attualità, Politica, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – Sollecito del comune di San Giuliano Terme alla Provincia dopo che il sindaco Matteo Cecchelli aveva scritto una lettera, negli scorsi mesi, per chiedere due rotatorie rispettivamente tra la via Puccini e la provinciale Vicarese a Ghezzano e per eliminare l’intersezione tra via XX settembre e dell’Abetone e del Brennero nel capoluogo.

“Purtroppo stamani si è verificato un altro incidente appena fuori dal centro abitato di San Giuliano Terme, all’incrocio tra la via dell’Abetone e del Brennero e via XX settembre, e sono a chiedere nuovamente alla provincia di provvedere alla realizzazione di una rotatoria, unitamente ad un’altra per eliminare l’incrocio sulla curva ghezzanese sulla Vicarese, in modo da aumentare la sicurezza in due tratti che rappresentano dei nodi importanti della sollecitatissima rete viaria sangiulianese”, afferma il primo cittadino.

“La proposta è quella di finanziare 1/3 degli interventi con risorse comunali e i restanti 2/3 da parte dell’ente provinciale visto che gli incroci ricadono su strade di competenza provinciale, confido nelle buone intenzioni per mettere in sicurezza questi tratti di strada – prosegue -. Il territorio sangiulianese vede al proprio interno una fitta rete di strade che vanno dalle competenze dello Stato, della Regione e della provincia, oltreché comunali, abbiamo bisogno quindi di supporto da parte degli enti gestori”.

“Entrambe le infrastrutture risponderebbero a un’esigenza concreta di regolamentazione del traffico in due punti critici del nostro territorio, contribuendo a ridurre il rischio di incidenti e a rendere più scorrevole la viabilità”, ha concluso Cecchelli.

Last modified: Maggio 2, 2025