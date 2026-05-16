Dario Rollo replica a Betti: “Prima il sindaco uscente Pd dice di non sapere nulla, poi minimizza. La Polizia Municipale merita rispetto, non superficialità”

Written by Redazione• 3:33 pm• Cascina, Attualità, Politica

CASCINA – Dario Rollo, candidato sindaco amministrative Cascina 2026 del 24 e 25 maggio con Valori e Impegno Civico e Libertà è Democrazia, replica alle dichiarazioni del sindaco PD uscente di Cascina.

Dichiarazioni del sindaco uscente Pd che fanno seguito all’intervento di Dario Rollo nel confronto pubblico tra candidati sindaci organizzato da Acli, in cui Rollo ha reso nota la vertenza per attività antisindacale relativa alla Polizia Municipale di Cascina contro il Comune di Cascina

“Prima il sindaco Pd uscente di Cascina Michelangelo Betti afferma di non essere a conoscenza della vertenza per comportamento antisindacale intentata contro il Comune di Cascina, rimanendo in silenzio e non dando spiegazioni pubbliche subito dopo il mio intervento al confronto pubblico tra candidati sindaci.

Poi il sindaco uscente Pd una volta che la vicenda da me resa nota viene pubblicata dalla stampa e il video del mio intervento con la sua reazione di silenzio rimbalza via social, prova a ridimensionarla, e quindi non la nega, definendola una semplice questione tecnica.

Francamente credo che questo dimostri superficialità e scarsa attenzione di questa amministrazione uscente di centrosinistra verso i problemi reali vissuti dalla Polizia Municipale”.

È dura la replica di Dario Rollo alle dichiarazioni del sindaco uscente di centrosinistra Betti sulla vertenza aperta davanti al Tribunale del Lavoro di Pisa.

“Che il ricorso sia stato presentato da una sola sigla sindacale oppure da più organizzazioni – prosegue Rollo – non cambia la sostanza politica della vicenda. Resta il fatto che un sindacato della Polizia Locale abbia ritenuto necessario rivolgersi al giudice contestando un comportamento antisindacale di questa amministrazione comunale di centrosinistra uscente. Un sindaco presente dovrebbe interrogarsi sulle ragioni che hanno portato a questo punto, non tentare di minimizzare”.

Rollo contesta anche il tentativo del sindaco uscente di riportare l’attenzione su vicende amministrative risalenti a sei anni fa, periodo in cui Rollo era sindaco reggente.

“Betti continua a sostenere che durante la mia reggenza la Polizia Municipale sarebbe stata lasciata senza comandante perché il precedente dirigente lasciò l’incarico con due settimane di anticipo rispetto alla scadenza prevista. È una ricostruzione parziale e strumentale. Il Corpo disponeva regolarmente di un vicecomandante che garantì piena continuità operativa e funzionale senza alcuna interruzione del servizio”.

Il candidato sindaco Dario Rollo entra poi nel merito della questione relativa all’organizzazione del servizio nei festivi e nelle domeniche.

“Contrariamente a quanto sostiene il sindaco uscente Pd Betti, il problema dei festivi e infrasettimanali festivi fu risolto proprio durante la mia reggenza come sindaco di Cascina con i ringraziamenti anche delle varie sigle sindacali. Betti definisce annosa la questione dell’organizzazione del servizio nelle domeniche e nei festivi infrasettimanali, ma omette di ricordare che quel problema fu proprio risolto durante la mia reggenza a Cascina grazie a un importante lavoro tecnico-amministrativo svolto insieme all’allora segretario comunale. Una situazione che si trascinava da anni e che derivava proprio dalle precedenti amministrazioni di centrosinistra. La corretta interpretazione della sentenza n. 37/2019 e del parere ARAN CFL 694 del 21.01.2020 consentì finalmente di superare una criticità rimasta irrisolta per troppo tempo”.

Secondo Rollo, il vero nodo politico è il deterioramento del rapporto tra amministrazione comunale uscente e personale della Polizia Municipale.

“In questi anni il centrosinistra ha fatto molti annunci ma pochi risultati concreti. Era stata promessa addirittura una nuova sede per la Polizia Municipale, presentata come prioritaria in campagna elettorale, ma dopo sei anni di amministrazione col sindaco uscente Pd non è stato realizzato nulla. Oggi ci troviamo invece con tensioni interne, contenziosi sindacali e un personale che merita maggiore ascolto e rispetto”.

Rollo conclude indicando le priorità della propria proposta amministrativa per la Polizia Municipale.

“Da sindaco di Cascina lavorerò per ristabilire un clima serio e collaborativo con il personale e con le organizzazioni sindacali. Servono confronto costante, corrette relazioni istituzionali e scelte condivise. Occorrerà rafforzare l’organico, reperire risorse per straordinari e assunzioni flessibili, migliorare le dotazioni operative e programmare finalmente una sede adeguata per il Corpo. La Polizia Municipale rappresenta un presidio fondamentale per la sicurezza e per il rapporto con le cittadine e i cittadini. Per questo merita attenzione concreta e non superficialità”.

Last modified: Maggio 16, 2026